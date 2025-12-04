Как повторить прическу ведущей "Кохання на виживання": Lida Lee показала, как ее сделать
- Lida Lee показала, как создавать свою фирменную прическу пикси с кудрями в видео на TikTok, используя средства Kerastase и стайлинг-спрей.
- После мытья волос, она укладывает их хаотичными движениями, наносит гель для укладки, а затем высушивает, чтобы получить ровные волосы сзади и волнистые спереди с мокрым эффектом.
Певица Lida Lee уже несколько лет красуется со своей культовой прической, которая не похожа на никакие другие стрижки звезд из украинского шоу-бизнеса. Женщина носит изысканное пикси с кудрями, которое можно легко повторить.
Недавно стартовал новый сезон развлекательного шоу "Любовь на выживание", поэтому внимание к исполнительнице приковано еще больше, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу певицы. В видеоролике Lida Lee показала, как быстро и легко делает свою фирменную прическу.
Читайте также Конский хвост – лучшая прическа на 2026 год: ее очень легко повторить
Как повторить прическу певицы Lida Lee?
Знаменитость поделилась с подписчиками коротким видеороликом, в котором пошагово показала, как создает свою самую популярную прическу. Техника оказалась довольно простой, поэтому с ней может справиться каждая.
После мытья волос Лидия хаотичными движениями уложила передние пряди до образования кудрей. Далее она нанесла небольшое количество средства Kerastase на ладони и втерла его в пряди. Певица использует бежевую линейку для кудрей.
Следующим шагом стало нанесение геля для укладки волос. После использования двух основных средств певица с помощью насадки высушила волосы таким образом, что сзади они остались ровными, а спереди – волнистыми с легким мокрым эффектом.
Чтобы эффект от такой прически держался как можно дольше, исполнительница нанесла на пряди стайлинг-спрей.
Туториал на прическу Lida Lee: смотрите видео
К слову, этой зимой в моде стрижка боб, пишет Harpers Bazaar. Прическа подходит для женщин всех возрастов. Особенно тех, кто имеет минимум времени на уход. Боб прекрасно сохраняет форму под верхней одеждой и актуален для зимы. Нужен только фен, круглая щетка и прическа получит желаемую форму. А чтобы волосы выглядели красивыми, воспользуйтесь средствами для ухода за прядями в зимнее время.
Какие есть интересные новинки о волосах?
Теплые шоколадные оттенки волос омолаживают, придавая лицу легкость и свет, а также уменьшают тени, которые подчеркивают усталость.
Для тонких волос рекомендуются шампуни с биотином, витаминами, кератином и полимеры для укрепления и объема.
Частые вопросы
Какое новое шоу недавно стартовало?
Недавно стартовал новый сезон развлекательного шоу "Любовь на выживание" - это повысило внимание к исполнительнице Lida Lee.
Как повторить прическу певицы Lida Lee?
Для повторения прически нужно после мытья волос хаотичными движениями уложить передние пряди для образования кудрей, нанести средство Kerastase, затем гель для укладки волос, высушить волосы с насадкой и закрепить эффект стайлинг-спреем.
Какое средство использует Lida Lee для своей прически?
Lida Lee использует средство Kerastase из бежевой линейки для кудрей и стайлинг-спрей, чтобы прическа держалась дольше.