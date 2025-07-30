Схуднення це комплексний процес. Важливо не тільки змінити харчові звички, а й загалом життя. Зокрема, спосіб здійснення покупок в магазині.

У книзі нутриціологині Ботікарії Ґарсії "Твій мозок голодний" йдеться про те, що формування харчового середовища починає на етапі, коли ми наповнюємо продуктовий кошик. Важливо не тільки, що ви купуєте, а і яким чином, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як потрібно купувати продукти, аби не поправлятися?

Не купувати продукти втомленим або на голодний шлунок

У стані втоми або голодними ми здійснюємо багато необдуманих покупок. Зокрема, жирної та висококалорійної їжі.



Як легко та швидко худнути без тренувань / Фото Pexels

Аби цього не відбувалося, потрібно йти в магазин після хорошого обіду та в стані спокою. Наприклад, велику закупку можна зробити у вихідний, коли ви виспалися та гарненько поїли.

Ходити на ринок

У магазинах представлено багато шкідливої їжі. Маркетологи завбачливо розміщують "пастки", аби ви купили багато товарів такого типу, навіть, якщо першочерговою вашою ціллю були корисні продукти такі як овочі.



Як правильно купувати продукти в магазині / Фото Pexels

Обов'язково пишіть список

Створюючи список необхідних продуктів, пропишіть меню. Таким чином ви зможете легше орієнтуватися в тому, які продукти потрібно купити.

Зверніть увагу! Список допоможе вам не тільки уникнути імпульсивних покупок шкідливих для здоров'я, а ще й вагомо зекономити.