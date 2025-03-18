Аромат дубайського шоколаду і не тільки: майбутні тренди та хіти парфумерії 2025 року

Парфумерія у 2025 році не відставатиме від трендів й запропонує нам цікаві аромати, від яких буде складно відмовитися. Більшість з них відображають сучасні вподобання жінок, тому вибрати точно буде з чого.

У світі парфумерії дедалі популярнішими стають солодкі ноти – черешня, карамель, мед та усілякі десерти, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Pshyk Rozpyv.

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Майбутні тренди парфумерії

Експертка з підбору парфумів розповіла на основі аналізу виставці брендів в Мілані, що майбутнім трендом стане фісташка. Очевидно, що дубайський шоколад з його хайпом дав поштовх до створення таких парфумів. Багато брендів випустили парфуми з нотами фісташкового морозива.

Також окремий напрямок мають йогуртові та лактонні парфуми. Багато ароматів відверто мали запах фруктових чи персикових йогуртів.

Основним хітом можна виокремити Ruby by Kajal з вибуховим міксом вишні, ананасу та мигдалю. Саме цей парфум на виставці вразив багатьох.

Gritty здивували приємним ванільним ароматом Vanilla Tana. А от бренд Different Company представив новий аромат, який є справжнім втіленням весни у флаконі. Вони досить яскраво передали повітря з квітами, зеленню, вологою землею, тож цей аромат має всі шанси стати популярним.

Трендові новинки у парфумерії: дивіться відео

Окрім того, є ще 5 ароматів, про які у 2025 році будуть говорити всі. Кожен з цих парфумів має унікальні ноти, що робить їх привабливими для різних жінок.