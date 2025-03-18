Аромат дубайського шоколаду і не тільки: майбутні тренди та хіти парфумерії 2025 року
- Тренди парфумерії 2025 року включають солодкі ноти, такі як черешня, карамель, фісташка, а також йогуртові та лактонні аромати.
- Основними хітами стануть Ruby by Kajal з вишнею, ананасом та мигдалем, Vanilla Tana від Gritty, та новий аромат від Different Company, який символізує весну.
- Очікується, що дубайський шоколад та інші унікальні ноти будуть популярними у різних парфумах.
Парфумерія у 2025 році не відставатиме від трендів й запропонує нам цікаві аромати, від яких буде складно відмовитися. Більшість з них відображають сучасні вподобання жінок, тому вибрати точно буде з чого.
У світі парфумерії дедалі популярнішими стають солодкі ноти – черешня, карамель, мед та усілякі десерти, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Pshyk Rozpyv.
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Майбутні тренди парфумерії
Експертка з підбору парфумів розповіла на основі аналізу виставці брендів в Мілані, що майбутнім трендом стане фісташка. Очевидно, що дубайський шоколад з його хайпом дав поштовх до створення таких парфумів. Багато брендів випустили парфуми з нотами фісташкового морозива.
Також окремий напрямок мають йогуртові та лактонні парфуми. Багато ароматів відверто мали запах фруктових чи персикових йогуртів.
Основним хітом можна виокремити Ruby by Kajal з вибуховим міксом вишні, ананасу та мигдалю. Саме цей парфум на виставці вразив багатьох.
Gritty здивували приємним ванільним ароматом Vanilla Tana. А от бренд Different Company представив новий аромат, який є справжнім втіленням весни у флаконі. Вони досить яскраво передали повітря з квітами, зеленню, вологою землею, тож цей аромат має всі шанси стати популярним.
Трендові новинки у парфумерії: дивіться відео
Окрім того, є ще 5 ароматів, про які у 2025 році будуть говорити всі. Кожен з цих парфумів має унікальні ноти, що робить їх привабливими для різних жінок.