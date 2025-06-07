Як вивести запах поту з одягу: ці методи працюють на всі 100%

Інколи виникають ситуації, коли запах поту, буквально, "в'їдається" в одяг. Вивести його не допомагає навіть багаторазове прання.

Потрібно розуміти, що піт сам по собі не має запаху. Неприємний аромат виникає через розмноження бактерій на шкірі та тканині, пише 24 Канал.

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У випадку, коли запах уже в'ївся в тканину, стандартне прання не допоможе. Аби розв'язати цю проблему, потрібні більш ефективні методи.

Чим прибрати запах поту з речей

9% оцет



Що потрібно, аби прибрати запах поту з речей / Фото Pexels

Цей метод підходить не для всіх тканин, однак, він дуже ефективний. Що потрібно робити:

змішайте 1 склянку оцту з 2 літрами холодної води;

замочіть одяг на 30 – 60 хвилин;

потім виперіть річ, як ви це робите зазвичай.

Зверніть увагу! Добре підібраний кондиціонер допоможе надати вашим речам неймовірний аромат.

Харчова сода

Харчова сода – якісний абсорбент запахів. Як її використовувати:

додайте 2 – 3 столові ложки соди у приблизно 2 літри теплої води;

замочіть річ у цьому розчині на 1 – 2 години;

поперіть одяг стандартним методом.

Зауважте! Виводити неприємний запах содою можна і іншим чином. Нанесіть цей порошок безпосередньо на вологу тканину у зоні пахв. Трохи втріть соду в тканину і залиште на 30 хвилин. Потім поперіть річ.

Лимонний сік



Як вивести запах поту без хімії / Фото Pexels

Для цього методу потрібен свіжовичавлений лимонний сік. Що необхідно робити: