Запах вживаних речей: як прибрати його після секонду

Багато людей регулярно купують речі у секонд-хенді. Не дивно, адже це місце, де можна знайти цікавий одяг та аксесуари майже за безцінь.

Однією з основних проблем після придбання речей із таких магазинів є специфічний аромат. Його часто називають "запахом секонду", він хімічний та дуже стійкий, пише 24 Канал.

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Потрібно розуміти, що для уникнення розповсюдження бактерій, грибків і комах, одяг із секонд-хендів обробляють спеціальними хімічними засобами. Ці хімікати мають різкий запах і глибоко проникають у волокна тканини.

Чим можна прибрати запах з секонду

Оцет

Додайте 1 склянку 9% оцту у відсік для полоскання або прямо в барабан пральної машинки. І поставте пратися річ при температурі 40 – 60 градусів.



Чим вивести запах секонду з одягу / Фото Pexels

Зверніть увагу! Це доволі агресивний метод, який не підходить для всіх типів тканин.

Відпарювач

Гаряча пара допоможе не тільки прибрати неприємний запах. Вона також продезінфікує річ.

Сода

5 столових ложок соди розчиніть у 5 літрах води. Замочіть річ на декілька годин, а потім виперіть як і зазвичай.



Як прибрати неприємний запах з одягу без хімії / Фото Pexels

Харчова сіль

4 столові ложки розчиніть у 5 літрах води. У цьому розчині замочіть річ на декілька годин. Далі поперіть одяг, як ви звикли.

Зауважте! Добре допомагає прибрати запах з одягу вивітрювання. Просте залиште річ на свіжому повітрі, аби нейтралізувати запах.