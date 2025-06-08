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Lady Поради для Lady Запах вживаних речей: як прибрати його після секонду
8 червня, 22:25
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Запах вживаних речей: як прибрати його після секонду

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Одяг із секонд-хендів має специфічний запах через обробку хімічними засобами для дезінфекції.
  • Запах можна прибрати, зокрема, використовуючи оцет.

Багато людей регулярно купують речі у секонд-хенді. Не дивно, адже це місце, де можна знайти цікавий одяг та аксесуари майже за безцінь.

Однією з основних проблем після придбання речей із таких магазинів є специфічний аромат. Його часто називають "запахом секонду", він хімічний та дуже стійкий, пише 24 Канал.

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Потрібно розуміти, що для уникнення розповсюдження бактерій, грибків і комах, одяг із секонд-хендів обробляють спеціальними хімічними засобами. Ці хімікати мають різкий запах і глибоко проникають у волокна тканини.

Чим можна прибрати запах з секонду

  1. Оцет

Додайте 1 склянку 9% оцту у відсік для полоскання або прямо в барабан пральної машинки. І поставте пратися річ при температурі 40 – 60 градусів.


Чим вивести запах секонду з одягу / Фото Pexels

Зверніть увагу! Це доволі агресивний метод, який не підходить для всіх типів тканин.

  1. Відпарювач

Гаряча пара допоможе не тільки прибрати неприємний запах. Вона також продезінфікує річ.

  1. Сода

5 столових ложок соди розчиніть у 5 літрах води. Замочіть річ на декілька годин, а потім виперіть як і зазвичай.


Як прибрати неприємний запах з одягу без хімії / Фото Pexels

  1. Харчова сіль

4 столові ложки розчиніть у 5 літрах води. У цьому розчині замочіть річ на декілька годин. Далі поперіть одяг, як ви звикли.

Зауважте! Добре допомагає прибрати запах з одягу вивітрювання. Просте залиште річ на свіжому повітрі, аби нейтралізувати запах.