Не викидайте засохлу туш: 3 лайфхаки, які змусять її знову фарбувати вії
- Тепла вода може розм'якшити засохлу туш, зробивши її знову кремовою.
- Додавання 2 крапель розчину для лінз допоможе зволожити суху туш.
У найпотрібніший момент може статися певна неприємність з тушшю. Якщо вона засохла, почала злипатися чи залишати грудочки на віях, то це не є ознакою того, що косметику треба викинути. Є кілька лайфхаків, які допоможуть її реанімувати.
Туш може засохнути після того, як всередину потрапить повітря, або коли засобом користуєтеся довше, ніж 3 місяці після відкриття, пише 24 Канал з посиланням на L’Oreal.
Як відновити суху туш?
Опустіть тюбик у теплу воду
Наберіть у чашку теплу воду й поставте всередину туш на 5 хвилин. Тепла вода розм’якшить висохлі залишки й зробить туш знову кремовою. Фахівці кажуть, що цей спосіб "оживити" туш є найпростішим та найбезпечнішим.
Додайте всередину розчин для лінз
Якщо після прогрівання туш залишилася сухою, тоді у тюбик потрібно додати 2 краплі розчину для контактних лінз. Засіб допоможе зволожити вміст туші, при цьому не шкодячи вмісту.
Засохлу туш можна врятувати / Фото Pexels
Правильно прокручуйте щіточку
Коли туш погано набирається, більшість з нас запихають й випихають щіточку, але таким чином ми лише заганяємо повітря всередину флакона. Замість цього треба просто обережно обертати щіточку у флаконі.
Навіть якщо туш виглядає нормально, фахівці не радять нею користуватися довше, ніж 3 місяці після відкриття. З часом у ній накопичуються бактерії, які здатні призвести до подразнення очей.
Туш рекомендовано тримати подалі від тепла та сонця. Якщо туш стоїть поруч з батареєю, то це може сприяти швидшому висиханню продукту.
Ресурс IPSY зазначає, що олію не варто наносити всередину туші, а от на вії – цілком можна. Нанесіть щіткою на вії кокосову, мигдалеву чи касторову олію, а тоді пройдіться щіточкою з тушшю, щоб зафарбувати вії.
Який колір туші зараз в моді?
Коричнева туш стає популярною завдяки своїй універсальності та здатності підкреслювати погляд без перевантаження.
Вона підходить для будь-якого кольору очей і шкіри, створюючи м'які переходи, які роблять обличчя більш відпочилим.
