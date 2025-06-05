Це найпопулярніше взуття літа на плоскій підошві: воно вам сподобається

Кожного року дизайнери дивують чимось цікавим, тож цього сезону серед всього базового взуття в тренди входять дірчасті балетки з рафії чи пластику. Їх вже активно носять світові модниці, тож вони мають всі шанси стати літнім хітом.

Модних ентузіастів підкорив тренд на цікаве взуття, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Обирайте на літо плоске взуття з силуетом балеток в поєднанні з дірчастою текстурою.

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Це взуття є продовженням торішнього ажіотажу навколо сітчастих балеток, які ще залишаються з нами в моді.

Як виглядають трендові літні балетки

Нове трендове взуття – це гібрид між сітчастими балетками та в’язаними сандалями. Дірчасті балетки ідеально підходять для літнього сезону, оскільки виготовлені з матеріалів, які чудово підходять в спеку. Стильно виглядає взуття з рафії чи з пластику.

Желейні балетки також є великим трендом цього сезону. Взуття з пластику створив бренд The Row, а потім за ним повторило ще безліч магазинів. Легкі та повітряні моделі можуть нам нагадувати взуття, яке ми колись носили в дитинстві. Желейні сандалі вже почали набувати небаченої популярності серед молоді.

Незалежно від того, яке саме ви взуття оберете – з пластику, шкіри чи рафії, воно вважається найпопулярнішим цього літа. Головне, щоб воно мало дірки й нога могла дихати в спекотну пору. Окрім того, вагомою перевагою є те, що вони неймовірно зручні.

Найчастіше дівчата обирають для себе чорне взуття на плоскій підошві, поєднуючи його зі штанами, спідницями, сукнями та будь-яким іншим літнім вбранням.

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