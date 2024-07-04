Романтики не бракує: жінка без зубів вразила соцмережі своєю відвертістю

Тікток-блогерка @To0thlessQueen не має зубів, але це не заважає їй вважати себе красивою та жити повноцінне життя.

Як вона виглядає зі вставними щелепами та чи така її особливість якось впливає на романтичне життя, розповідаємо далі.

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Як жінка живе без зубів

Користувачка тікток @To0thlessQueen, відео якої часто стають вірусними, має понад 400 000 підписників та без сорому показує їм свої вставні щелепи, зовсім не переймаючись через відсутність зубів.

У нещодавньому ролику жінка гордо демонструє свої вигини й зубні протези, а також стверджує, що відсутність зубів не заважає їй у стосунках.

Мені стало легше зустрічатися. Але я вже п'ять років зустрічаюся з однією і тією ж людиною. Але спочатку це надавало мені більше впевненості,

– розповіла вона, відповідаючи на запитання підписників про те, чи не стало їй важче знайомитися з чоловіками через зубні протези.

Як жінка виглядає без зубів: дивіться відео

Хоча дехто з підписників все ж розкритикував блогерку за відвертість, жінка не зважає на негативні коментарі, закріплюючи у профілі послання: "Ви прекрасні, незважаючи ні на що! Будьте вірні собі".

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав тіктокерку. Жінки зі схожою проблемою ділися з нею своїм досвідом, зазначаючи, що їхні партнери-чоловіки також цілком задоволені.

"Мій чоловік точно не скаржиться", "Мій партнер сказав, що без зубів краще. Це справді так. Я читала, як інші хлопці говорять те саме на Reddit. Це підвищило мою впевненість", – писали вони.