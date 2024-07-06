Жінка придбала піджак у благодійному магазині та знайшла "сюрприз" у кишені: що на неї чекало

Британка Кей Уокер придбала у благодійному магазині піджак всього за 1 фунт стерлінгів та була вражена, коли зазирнула у його кишеню.

Що жінка там виявила та якою є історія її знахідки, розповідаємо далі.

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Як жінка придбала піджак із "сюрпризом"

Британка Кей Уокер придбала у благодійній крамниці піджак всього за 1 фунт стерлінгів (приблизно 51 гривня). Вона була задоволена вигідною покупкою, але ще більше здивувалася, коли знайшла справжній "сюрприз" у кишені.

Згодом на вечірці жінка полізла до кишені піджака та знайшла там квитки на концерт Лучано Паваротті майже 20 річної давності. Він виступав на "Манчестер Арені" 30 вересня 1995 року. На той час квитки на його концерт коштували 55 фунтів стерлінгів.

Жінка знайшла у кишені квитки / Фото Jam Press

Я не могла повірити своїм очам, коли знайшла квитки у кишені. Зазвичай я перу все, що купую в благодійному магазині, але цього разу це було в останню хвилину,

– розповіла Кей.

Вона додає, що ніколи не була фанаткою співака, але знає достатнього його відомих пісень.

Жінка виявила знахідку разом зі своєю 27-річною дочкою Елленою, яка поділилася, що часто разом з мамою відвідує благодійні магазини, але це вперше їм трапилася така унікальна знахідка. Зазвичай, усе, що можна відшукати в кишенях, – це старі цукерки та квитанції.