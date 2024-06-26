Після схуднення Еффі не лише змогла вільно подорожувати, а й виграла численні конкурси краси. Нині вага жінки сягає близько 74 кілограмів.

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Жінка схудла на майже 70 кілограмів

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Еффі розповіла, що завжди мала проблеми із зайвою вагою, а її пристрасть до їжі – була божевільною. Так, в її раціоні було багато цукру й жирних страв, а за добу вона могла випити близько 4 літрів газованих напоїв.

Я могла сісти та з'їсти дві страви на винос щодня, з купою перекусів між ними, і, можливо випити, чотири літри газованої води на день. У мене було сильне ожиріння,

– зізналася жінка.

Зі справжніми проблемами Еффі зіткнулася кілька років тому, коли разом з чоловіком і дітьми хотіла поїхати у відпустку. Так, жінка хотіла отримати візу в Нову Зеландію, однак уряд країни їй відмовив, визнавши подорож "ризиком для здоров'я".

Тоді Еффі почала власний шлях до схуднення. Спочатку жінка за допомогою дієти змогла скинути 19 кілограмів у найкоротші терміни. Однак такий результат не задовольнив Еффі, тому вона наважилася на операцію з видалення частини шлунку. Після хірургічного втручання жінка ще довго дотримувалася суворої дієти, режиму виконання фізичних вправ, щоб сприяти зниженню ваги та забезпечити правильне загоєння шлунку після втручання.

Загалом Еффі вдалося скинути майже 70 кілограмів, й нині жінка змінилася майже до невпізнаваності. Жінці також довелося перенести кілька операцій з видалення шкіри.

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Після неймовірного перевтілення Еффі виграла кілька конкурсів краси, а нині – активно розвиває свої соцмережі. Жінка наголошує, що такі радикальні зміни в її тілі – це неабиякі труднощі, однак вона щаслива, що наважилася на них. Так, Еффі може подорожувати разом з дітьми, проводити активно свій час і надягати шкарпетки, що раніше було для неї непосильним завданням.

Зокрема, Еффі отримала титули "Місис Ірландія 2017" і "Місис International Curve 2018", а також посіла друге місце на конкурсі Regency International Pageant у Лас-Вегасі.