После похудения Эффи не только смогла свободно путешествовать, но и выиграла многочисленные конкурсы красоты. Сейчас вес женщины достигает около 74 килограммов.

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Женщина похудела почти на 70 килограммов

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Эффи рассказала, что всегда имела проблемы с лишним весом, а ее страсть к еде – была сумасшедшей. Так, в ее рационе было много сахара и жирных блюд, а за сутки она могла выпить около 4 литров газированных напитков.

Я могла сесть и съесть два блюда на вынос ежедневно, с кучей перекусов между ними, и, возможно выпить, четыре литра газировки в день. У меня было сильное ожирение,

– призналась женщина.

С настоящими проблемами Эффи столкнулась несколько лет назад, когда вместе с мужем и детьми хотела поехать в отпуск. Так, женщина хотела получить визу в Новую Зеландию, однако правительство страны ей отказало, признав путешествие "риском для здоровья".

Тогда Эффи начала собственный путь к похудению. Сначала женщина с помощью диеты смогла сбросить 19 килограммов в кратчайшие сроки. Однако такой результат не удовлетворил Эффи, поэтому она решилась на операцию по удалению части желудка. После хирургического вмешательства женщина еще долго придерживалась строгой диеты, режима выполнения физических упражнений, чтобы способствовать снижению веса и обеспечить правильное заживление желудка после вмешательства.

В общем Эффи удалось сбросить почти 70 килограммов, и сейчас женщина изменилась почти до неузнаваемости. Женщине также пришлось перенести несколько операций по удалению кожи.

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После невероятного перевоплощения Эффи выиграла несколько конкурсов красоты, а сейчас – активно развивает свои соцсети. Женщина отмечает, что такие радикальные изменения в ее теле – это серьезные трудности, однако она счастлива, что решилась на них. Так, Эффи может путешествовать вместе с детьми, проводить активно свое время и надевать носки, что раньше было для нее непосильной задачей.

В частности, Эффи получила титулы "Миссис Ирландия 2017" и "Миссис International Curve 2018", а также заняла второе место на конкурсе Regency International Pageant в Лас-Вегасе.