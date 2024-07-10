Квиток у життя мрії: жінка зробила ставку в 1 фунт стерлінгів і виграла 200 тисяч

Жінка, яка працювала на двох роботах, виграла 200 000 фунтів стерлінгів (близько 10,5 мільйонів гривень) після того, як зробила ставку всього в 1 фунт стерлінгів.

Тепер вона покидає Британію, щоб жити життям своєї мрії з родиною в Таїланді.‌ Як жінці вдалося зірвати грандіозний виграш, розповідаємо далі.

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Як жінка виграла 200 000 фунтів стерлінгів

40-річна мати двох синів Арая Каррі виснажувала себе, заробляючи мінімальну зарплату прибиральницею в хоспісі вдень і працюючи офіціанткою в ресторані ввечері.

Однак тепер це може змінитися. Жінка зірвала великий виграш у грі з числами від Betfred під назвою Nifty Fifty. Грошовий приз допоможе їй та її сім'я жити в достатку в рідній країні.

Я тривалий час працювала по 14 годин на день, тож ця фантастична перемога повністю змінила життя не лише мене та Енді, але й наших дітей. У нас був план, розрахований на 10 років, аби придбати землю в Таїланді та поїхати туди жити. Тепер усе це змінилось, і робота над нашою віллою з шістьма спальнями вже почалася,

– каже Арая.

Її чоловік Енді, колишній пожежний, який зустрів жінку під час відпустки 20 років тому, додає, що все ще не може повірити в виграш.

Ми хочемо від щирого серця подякувати керівнику Betfred Фреду Дону.‌ Наш новий будинок мрії в Таїланді, який коштує 43 000 фунтів стерлінгів, уже будується,

– ділиться чоловік.

На знак подяки керівнику він запрошує його відвідати їхній будинок мрії в Таїланді, коли той буде завершений.‌