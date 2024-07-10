Теперь она покидает Британию, чтобы жить жизнью своей мечты с семьей в Таиланде. Как женщине удалось сорвать грандиозный выигрыш, рассказываем далее.

К теме Не могла сдержать слез: женщина удивилась, когда узнала настоящую цену своей деревянной миски

Как женщина выиграла 200 000 фунтов стерлингов

40-летняя мать двух сыновей Арая Карри истощала себя, зарабатывая минимальную зарплату уборщицей в хосписе днем и работая официанткой в ресторане вечером.

Однако теперь это может измениться. Женщина сорвала крупный выигрыш в игре с числами от Betfred под названием Nifty Fifty. Денежный приз поможет ей и ее семья жить в достатке в родной стране.

Я долгое время работала по 14 часов в день, поэтому эта фантастическая победа полностью изменила жизнь не только меня и Энди, но и наших детей. У нас был план, рассчитанный на 10 лет, чтобы приобрести землю в Таиланде и поехать туда жить. Теперь все это изменилось, и работа над нашей виллой с шестью спальнями уже началась,

– говорит Арая.

Ее муж Энди, бывший пожарный, который встретил женщину во время отпуска 20 лет назад, добавляет, что все еще не может поверить в выигрыш.

Мы хотим от всей души поблагодарить руководителя Betfred Фреда Дона. Наш новый дом мечты в Таиланде, который стоит 43 000 фунтов стерлингов, уже строится,

– делится мужчина.

В знак благодарности руководителю он приглашает его посетить их дом мечты в Таиланде, когда тот будет завершен.