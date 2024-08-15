Жінка зробила ДНК-тест для розваги та викрила сімейну таємницю: що вона дізналася

Жінка зробила ДНК-тест більшою мірою для розваги та неочікувано викрила сімейний секрет.

Що показав її тест та про яку родинну таємницю йдеться, розповідаємо далі.

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Як жінка викрила сімейну таємницю за допомогою ДНК

Жінка замовила домашній ДНК-тест для розваги, однак у підсумку підтвердила давні сімейні чутки.

Мій дідусь по батьківській лінії насправді біологічно не був моїм дідусем. Багато років ходили чутки, що моя бабуся зрадила йому з французьким або, можливо, німецьким солдатом, але він знав і просто залишився виховувати дітей,

– розповіла вона на форумі Reddit.

Жінка пояснила, що тест ДНК її сестри показав, що вона на 25% француженка, що означає, що їхній батько повинен бути на 50% французом. Такий самий результат отримала і сама жінка.

Мій тато ніколи не знав, хто був його справжнім біологічним батьком. Я не думаю, що йому хтось розповідав цю інформацію, а чоловік, з яким я виросла, думаючи, що він був моїм дідусем, ним не виявився,

– додала користувачка форуму.

Жінка наголосила, що все ще вважає його своїм дідусем, адже саме він виконував цю роль все її життя, однак тепер їй моторошно думати, що її "справжній" дідусь – це просто якийсь випадковий француз, якого вона ніколи не зустріне і, напевно, ніколи не дізнається його імені.

Коментуючи допис, інший користувач поділився своїм власним несподіваним відкриттям після проходження тесту ДНК: "Я справді отримав шок у своєму житті, пройшовши тест MyHeritage. Я очікував скандинавську та фінську ДНК та побачив 30% англійської. Ніхто в моїй родині не може пояснити всю цю англійську ДНК, і ніхто з інших членів моєї родини, які проходили той самий тест, не має такої кількості англійської ДНК".

Інший же дописувач додав, що за допомогою аналізу ДНК і генеалогічного дерева його тесть виявив, що його батько не був єдиною дитиною, як він думав. Виявилося, що у дідуся було кілька сімей по всій країні й 38 дітей.