Не могла стримати сліз: жінка здивувалась, коли дізналась справжню ціну своєї дерев'яної миски

Гостя телевізійного шоу Antiques Roadshow була приголомшена, коли дізналася, що дерев'яна миска, яку вона купила під час медового місяця, коштує тисячі доларів.

Чим особливий посуд, який має жінка, та скільки він може коштувати під час продажу на аукціоні, розповідаємо далі.

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Як жінка придбала миску, що коштує тисячі доларів

Жінка придбала свою дерев'яну миску 22 роки тому за 400 доларів (понад 16 000 гривень) під час весільної подорожі на гавайському острові Кауаї.

Це мій весільний подарунок. Мені хочеться плакати, коли згадую, де і як я його отримала,

– ділиться учасниця шоу.

Однак ще більше емоцій вона відчула, коли оцінювач Ентоні Слейтер-Ральф розповів про походження та реальну вартість цієї речі.

За словами експерта, темна дерев'яна посудина видає свій вік завдяки зміні кольору та деяким декоративним елементам на видовбаній поверхні, зокрема зображенню обличчя.

Як виглядає коштовна миска: дивіться відео

Оцінювач зазначає, що чаша зроблена з ялини й, ймовірно, була виготовлена корінними жителями Аляски на початку 19-го століття або навіть раніше, у 1780-х або 1790-х роках.

Це досить надзвичайно. Ескімоси насправді не займаються декоративним мистецтвом. Усе, що вони роблять, має певну функцію. І вони також вірили, що в кожному з цих предметів є дух. Я думаю, що голова, ймовірно, символізує дух чаші,

– каже Слейтер-Ральф.

Фахівець стверджує, що миска коштує від 18 до 20 000 доларів (від приблизно 700 000 до 800 000 гривень). Після додаткових досліджень її можуть продати на аукціоні навіть набагато дорожче.

Результат оцінки довів жінку до сліз.

О, Боже мій, Боже мій,

– повторювала вона в ефірі телевізійного шоу.

Вона не могла знайти слів, щоб передати свої емоції в той момент, адже річ, яка так багато значить для її серця, може принести їй стільки грошей.