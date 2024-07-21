Жінка купила вазу з прикрасами за 10 доларів і знайшла там браслет від Tiffany & Co

Інколи серед мотлоху можна знайти справжні скарби. Так, жінка придбала вазу зі старими прикрасами усього за 10 доларів, а всередині знайшла браслет від Tiffany & Co, вартість якого може сягати понад 500 доларів.

Цікавою історією вона поділилася на Reddit. У дописі жінка наголосила, що вважає цей браслет однією з найкращих своїх знахідок.

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Браслет від Tiffany & Co серед іншого мотлоху

Жінка у мережі розповіла, що купила вазу з різними ювелірними виробами за 10 доларів. Серед іншого мотлоху на самісінькому дні був браслет від відомого ювелірного виробника Tiffany & Co. Це виявився класичний браслет, вартість якого можу сягати понад 500 доларів.

У мережі жінка розповіла, що почистила браслет й виявила на ньому лише кілька подряпин. За її підрахунками, браслет обійшовся їй приблизно у 34 центи. До такого висновку жінка прийшла, поділивши загальну вартість на кількість прикрас, котрі були у вазі.

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У коментарях під дописом зауважують, що цей браслет може бути й підробкою, однак остаточну відповідь зможуть дати лише експерти. Якщо ж виявиться, що браслет від Tiffany & Co оригінальний, то це справжній подарунок долі, адже вартість класичного браслета на офіційному сайті сягає 575 доларів.



Вартість браслета на офіційному сайті / Скриншот