Впала на коліна під враженням: дівчина знайшла неймовірну брендову річ в комісійному магазині

Жінка залишилася враженою після того, як зробила відкриття свого життя в комісійному магазині.

Що особливого вона відшукала та як відреагувала на шокуючу знахідку, розповідаємо далі.

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Жінка знайшла неймовірну річ в комісійному магазині

Користувачка тікток @luckygirlthrift регулярно шукає вигідні пропозиції та цікаві товари в комісійних магазинах. І попри те, що вона вже неодноразово знаходила справжні скарби, нещодавнє відкриття залишило її в шоці.

У ролику, який дівчина опублікувала у своєму обліковому записі, вона показала, як перебирає речі в одній з комісійних крамниць, перш ніж зупинитися на приголомшливій джинсовій куртці.

Блогерка захоплювалась деталями одягу, коли усвідомила те, що, за її словами, змусило її "впасти на коліна".

Як дівчина знайшла брендову куртку: дивіться відео

Я уважніше придивилася і зрозуміла, що це не просто якась джинсова куртка,

– каже дівчина, збільшуючи зображення вшитої бирки, що містить напис Jean Paul Gaultier.

Вона приміряла вбрання, і воно ідеально підійшло. Відтак, брендова річ обійшлася їй у 15 доларів, тоді як на оригінальному сайті дизайнерська куртка коштує близько 860 доларів.

Чесно кажучи, я все ще в шоці. Хто б це пожертвував?

– поділилась враженнями від знахідки дівчина.

Її відео набрало понад 379 000 вподобань лише за кілька днів, а один коментатор пожартував: "Ти в моєму списку пограбувань". Інші ж просто відзначили успіх блогерки. "Справді щаслива економна дівчина", "Ви виграли в лотерею", – писали люди.