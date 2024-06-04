Як так сталося, що посилка 2 роки провела на вулиці, та у якому стані була річ жінки, розповідаємо далі.

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Як жінка відшукала посилку через 2 роки

Британка пригадує, що відправлення мали доставити у 2022 році, але тоді вона не змогла знайти жодних слідів посилки.

Нещодавно ж жінка знайшла своє замовлення на грядці у саду, коли займалася прополюванням, але сукню було вже не врятувати – вона розклалася на дрібні шматочки. Джонсон припускає, що кур'єр перекинув посилку через стіну саду.



Замовлена сукня розклалася / Фото Sky News

При подальшому огляді я побачила, що це сукня, яку я замовляла два роки тому. Пакет був розірваний, і я можу тільки припустити, що в ньому побували дикі тварини, а сама річ була мокрою, вкрита землею, в якій мешкало безліч жуків, і практично повністю розклалася,

– поділилась Мег.

Вона зауважує, що свого часу була уже розчарована роботою служби доставки. Жінка зв'язалася з компанією 2 роки тому, але її представник відповів, що товар був відзначений як доставлений й він нічого не може з цим вдіяти.

Після того, як тепер жінка знайшла свою загублену посилку, компанія перепросила перед пані Джонсон.