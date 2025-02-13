Варіантів "шоколадних" ароматів багато. Попри те, що вони мають спільну основу, відтінки у них зовсім різні, пише 24 Канал.

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Які парфуми з ароматом шоколаду вам гарантовано сподобаються

  1. Tom Ford Tobacco Vanille


Які аромати з тютюном є / Фото Pinterest

Ці парфуми поєднують нотки ванілі та шоколаду, створюючи теплий і солодкий аромат. Родзинкою Tobacco Vanille є тютюн.

Верхні ноти цього аромату:

  • тютюн;
  • прянощі.

Середні ноти:

  • ваніль;
  • какао;
  • квітки тютюни;
  • боби тонка.

Базові ноти

  • сухофрукти;
  • деревні ноти.

Зверніть увагу! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, який може підійти як жінкам, так і чоловікам.

  1. Yves Saint Laurent Black Opium


Які парфуми точно сподобаються дівчині / Фото Pinterest

Комбінація ванілі, шоколаду, кави і білих квітів створює звабливий і насичений аромат, що підійде для вечірніх виходів.

Верхні ноти:

  • груша;
  • квіти апельсина;
  • рожевий перець.

Середні ноти:

  • кава;
  • жасмин;
  • гіркий мигдаль;
  • вербець.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • пачулі;
  • кашемірове дерево;
  • кедр.

Зауважте! Цей аромат дуже насичений. Він ідеально підійде на зиму та осінь.

  1. Mugler Angel


Варіанти цікавих парфумів з ароматом шоколаду / Фото Pinterest

Одна з класичних композицій, що поєднує шоколад з ваніллю, карамеллю і фруктовими нотами.

Верхні ноти:

  • цукрова вата;
  • кокос;
  • диня;
  • лист чорної смородини;
  • жасмин;
  • бергамот;
  • ананас;
  • мандарин.

Середні ноти:

  • мед;
  • червоні ягоди;
  • ожина;
  • слива;
  • абрикос;
  • жасмин;
  • персик;
  • мускатний гріх;
  • кмин;
  • орхідея;
  • троянда;
  • конвалія.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • пачулі;
  • шоколад;
  • карамель;
  • сандал;
  • мускус;
  • амбра;
  • боби тонка.