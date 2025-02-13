Вариантов "шоколадных" ароматов много. Несмотря на то, что они имеют общую основу, оттенки у них совершенно разные, пишет 24 Канал.

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Какие духи с ароматом шоколада вам гарантированно понравятся

  1. Tom Ford Tobacco Vanille


Какие ароматы с табаком есть / Фото Pinterest

Эти духи сочетают нотки ванили и шоколада, создавая теплый и сладкий аромат. Изюминкой Tobacco Vanille является табак.

Верхние ноты этого аромата:

  • табак;
  • пряности.

Средние ноты:

  • ваниль;
  • какао;
  • цветки табака;
  • бобы тонка.

Базовые ноты

  • сухофрукты;
  • древесные ноты.

Обратите внимание! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, который может подойти как женщинам, так и мужчинам.

  1. Yves Saint Laurent Black Opium


Какие духи точно понравятся девушке / Фото Pinterest

Комбинация ванили, шоколада, кофе и белых цветов создает обольстительный и насыщенный аромат, что подойдет для вечерних выходов.

Верхние ноты:

  • груша;
  • цветы апельсина;
  • розовый перец.

Средние ноты:

  • кофе;
  • жасмин;
  • горький миндаль;
  • вербец.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • пачули;
  • кашемировое дерево;
  • кедр.

Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Он идеально подойдет на зиму и осень.

  1. Mugler Angel


Варианты интересных духов с ароматом шоколада / Фото Pinterest

Одна из классических композиций, сочетающая шоколад с ванилью, карамелью и фруктовыми нотами.

Верхние ноты:

  • сахарная вата;
  • кокос;
  • дыня;
  • лист черной смородины;
  • жасмин;
  • бергамот;
  • ананас;
  • мандарин.

Средние ноты:

  • мед;
  • красные ягоды;
  • ежевика;
  • слива;
  • абрикос;
  • жасмин;
  • персик;
  • мускатный грех;
  • тмин;
  • орхидея;
  • роза;
  • ландыш.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • пачули;
  • шоколад;
  • карамель;
  • сандал;
  • мускус;
  • амбра;
  • бобы тонка.