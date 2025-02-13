Вариантов "шоколадных" ароматов много. Несмотря на то, что они имеют общую основу, оттенки у них совершенно разные, пишет 24 Канал.

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Какие духи с ароматом шоколада вам гарантированно понравятся

Tom Ford Tobacco Vanille



Какие ароматы с табаком есть / Фото Pinterest

Эти духи сочетают нотки ванили и шоколада, создавая теплый и сладкий аромат. Изюминкой Tobacco Vanille является табак.

Верхние ноты этого аромата:

табак;

пряности.

Средние ноты:

ваниль;

какао;

цветки табака;

бобы тонка.

Базовые ноты

сухофрукты;

древесные ноты.

Обратите внимание! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, который может подойти как женщинам, так и мужчинам.

Yves Saint Laurent Black Opium



Какие духи точно понравятся девушке / Фото Pinterest

Комбинация ванили, шоколада, кофе и белых цветов создает обольстительный и насыщенный аромат, что подойдет для вечерних выходов.

Верхние ноты:

груша;

цветы апельсина;

розовый перец.

Средние ноты:

кофе;

жасмин;

горький миндаль;

вербец.

Базовые ноты:

ваниль;

пачули;

кашемировое дерево;

кедр.

Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Он идеально подойдет на зиму и осень.

Mugler Angel



Варианты интересных духов с ароматом шоколада / Фото Pinterest

Одна из классических композиций, сочетающая шоколад с ванилью, карамелью и фруктовыми нотами.

Верхние ноты:

сахарная вата;

кокос;

дыня;

лист черной смородины;

жасмин;

бергамот;

ананас;

мандарин.

Средние ноты:

мед;

красные ягоды;

ежевика;

слива;

абрикос;

жасмин;

персик;

мускатный грех;

тмин;

орхидея;

роза;

ландыш.

Базовые ноты: