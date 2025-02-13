3 вишуканих парфуми, які пахнуть шоколадом: ви обов'язково маєте їх спробувати
- Виробники пропонують багато "шоколадних" ароматів з різними відтінками.
- Наприклад Tom Ford Tobacco Vanille це парфум з нотами тютюну, ванілі та шоколаду.
Зараз виробники пропонують своїм клієнтам широкий вибір парфумів на будь-який смак. Зокрема і смачні аромати, з нотами шоколаду.
Варіантів "шоколадних" ароматів багато. Попри те, що вони мають спільну основу, відтінки у них зовсім різні, пише 24 Канал.
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Які парфуми з ароматом шоколаду вам гарантовано сподобаються
- Tom Ford Tobacco Vanille
Які аромати з тютюном є / Фото Pinterest
Ці парфуми поєднують нотки ванілі та шоколаду, створюючи теплий і солодкий аромат. Родзинкою Tobacco Vanille є тютюн.
Верхні ноти цього аромату:
- тютюн;
- прянощі.
Середні ноти:
- ваніль;
- какао;
- квітки тютюни;
- боби тонка.
Базові ноти
- сухофрукти;
- деревні ноти.
Зверніть увагу! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, який може підійти як жінкам, так і чоловікам.
Yves Saint Laurent Black Opium
Які парфуми точно сподобаються дівчині / Фото Pinterest
Комбінація ванілі, шоколаду, кави і білих квітів створює звабливий і насичений аромат, що підійде для вечірніх виходів.
Верхні ноти:
- груша;
- квіти апельсина;
- рожевий перець.
Середні ноти:
- кава;
- жасмин;
- гіркий мигдаль;
- вербець.
Базові ноти:
- ваніль;
- пачулі;
- кашемірове дерево;
- кедр.
Зауважте! Цей аромат дуже насичений. Він ідеально підійде на зиму та осінь.
- Mugler Angel
Варіанти цікавих парфумів з ароматом шоколаду / Фото Pinterest
Одна з класичних композицій, що поєднує шоколад з ваніллю, карамеллю і фруктовими нотами.
Верхні ноти:
- цукрова вата;
- кокос;
- диня;
- лист чорної смородини;
- жасмин;
- бергамот;
- ананас;
- мандарин.
Середні ноти:
- мед;
- червоні ягоди;
- ожина;
- слива;
- абрикос;
- жасмин;
- персик;
- мускатний гріх;
- кмин;
- орхідея;
- троянда;
- конвалія.
Базові ноти:
- ваніль;
- пачулі;
- шоколад;
- карамель;
- сандал;
- мускус;
- амбра;
- боби тонка.