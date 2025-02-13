3 вишуканих парфуми, які пахнуть шоколадом: ви обов'язково маєте їх спробувати

Зараз виробники пропонують своїм клієнтам широкий вибір парфумів на будь-який смак. Зокрема і смачні аромати, з нотами шоколаду.

Варіантів "шоколадних" ароматів багато. Попри те, що вони мають спільну основу, відтінки у них зовсім різні, пише 24 Канал.

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Які парфуми з ароматом шоколаду вам гарантовано сподобаються

Tom Ford Tobacco Vanille



Які аромати з тютюном є / Фото Pinterest

Ці парфуми поєднують нотки ванілі та шоколаду, створюючи теплий і солодкий аромат. Родзинкою Tobacco Vanille є тютюн.

Верхні ноти цього аромату:

тютюн;

прянощі.

Середні ноти:

ваніль;

какао;

квітки тютюни;

боби тонка.

Базові ноти

сухофрукти;

деревні ноти.

Зверніть увагу! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, який може підійти як жінкам, так і чоловікам.

Yves Saint Laurent Black Opium



Які парфуми точно сподобаються дівчині / Фото Pinterest

Комбінація ванілі, шоколаду, кави і білих квітів створює звабливий і насичений аромат, що підійде для вечірніх виходів.

Верхні ноти:

груша;

квіти апельсина;

рожевий перець.

Середні ноти:

кава;

жасмин;

гіркий мигдаль;

вербець.

Базові ноти:

ваніль;

пачулі;

кашемірове дерево;

кедр.

Зауважте! Цей аромат дуже насичений. Він ідеально підійде на зиму та осінь.

Mugler Angel



Варіанти цікавих парфумів з ароматом шоколаду / Фото Pinterest

Одна з класичних композицій, що поєднує шоколад з ваніллю, карамеллю і фруктовими нотами.

Верхні ноти:

цукрова вата;

кокос;

диня;

лист чорної смородини;

жасмин;

бергамот;

ананас;

мандарин.

Середні ноти:

мед;

червоні ягоди;

ожина;

слива;

абрикос;

жасмин;

персик;

мускатний гріх;

кмин;

орхідея;

троянда;

конвалія.

Базові ноти: