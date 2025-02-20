Як підготувати зимове взуття на збереження після сезону

Лютий кінчається, а отже завершується зимовий сезон. Час ховати чобітки та готуватися до весняного тепла.

Правильне зберігання забезпечує відсутність неприємних запахів, збереження форми та вигляду взуття. Якщо ви будете дотримуватись певних правил, зможете проносити улюблені чобітки ще не один сезон, пише 24 Канал.

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План підготовки взуття до зберігання

Очищення взуття

Взуття потрібно якісно почистити. Чистка не має бути поверхневою.

Чим потрібно оброблювати взуття / Фото Pexels

Використовуйте професійні засоби для чищення і дотримуйтесь докладної інструкції, зважаючи на матеріал з якого виготовлене взуття.

Зверніть увагу! Перед тим як складати взуття, його потрібно якісно висушити.

Перевірка стану взуття

Замініть устілки, якщо вони зношені. Проведіть профілактику і ремонт. Ваше взуття має бути як новеньке. Не варто відкладати ремонт на наступний сезон.

Обробка взуття спеціальним засобом

Обробіть взуття водовідштовхувальним спреєм ззовні. Також варто використовувати антисептичні засоби для профілактики у внутрішній частині чобітків. Для цього підійдуть спеціальні дезодоранти для взуття.



Як треба складати взуття на зиму / Фото Pexel

Зауважте! Взуття потрібно правильно зберігати. Варто складати чобітки у окрему коробку, аби не деформувалася їхня форма.