Б'юті-тренди сезону, які показали на Met Gala: не пропустіть

5 травня відбувся бал Met Gala 2025. Зірки продемонстрували не тільки шикарні вбрання, а ще й показали бьюті-тренди, які будуть актуальні навесні та влітку.

Кожна деталь вбрання зірок на Met Gala ретельно продумана. Стилісти не тільки створюють образ, відповідно до обраної теми балу, їхнім завданням також є відображення індивідуальності селебріті, пише 24 Канал.

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Які б'юті-тренди показали на Мет Гала

Мінімалістичний макіяж

Мінімалістичний макіяж, який лише підкреслює природну красу зараз в моді. Особливу увагу в такому випадку варто приділити саме контурингу. Чим чіткіші риси обличчя, тим краще.

Бордові нігті



Образи зірок на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Нігті кольору бордо ніколи не виходять з моди. Це класичний варіант, що прекрасно підійде для тих, хто не боїться яскравих акцентів в образі.



Як виглядала Демі Мур на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Дуже стильно виглядають саме довгі нігті у кольорі бордо. Форма, при цьому, не має жодного значення.

Зачіска у стилі старого Голлівуду



Образ Дженни Ортеги на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Одразу декілька зірок обрали для себе зачіски в цьому стилі. Це і не дивно, адже така укладка виглядає дуже елегантно.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.



Які зачіски будуть в тренді у 2025 / Фото Getty Images

Зачісок такого типу є маса. Головна їх особливість – стійкість. Річ у тім, що правильно зроблена укладка такого типу може триматися цілий день.