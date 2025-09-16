5 кольорів, які пасують жінкам будь-якого віку: зверніть на них увагу
- Стилісти рекомендують кольори, які освіжають та омолоджують жінок: ніжно-рожевий, червоний, насичений синій, фіолетовий та барвінковий.
- Кольори, такі як ніжно-рожевий та барвінковий, поєднуються з іншими відтінками та додають молодого вигляду.
Кожна жінка має класичний набір кольорів – це чорний, білий, сірий, коричневий тощо. Втім, молодим дівчатам чи старшим жінкам, однаково хочеться додати до гардероба яскраве вбрання. У такому випадку стилісти склали список відтінків, які підійдуть для різних вікових категорій – від 30 до 50 років.
Деякі жінки бояться яскравих кольорів, бо не хочуть виділятися, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Та при правильній стилізації образ може заграти новими барвами, а навіть одна акцентна річ яскравого кольору стане родзинкою всього виходу.
Читайте також Як одягатися жінкам після 50 років: список речей, які омолоджують
Які кольори одягу пасують всім жінкам?
Стилісти розповіли, що кілька обраних ними відтінків чудово освіжають та омолоджують жінок, тому варто все ж таки придбати щось в насиченому кольорі на цю осінь.
Ніжно-рожевий
Завдяки пастельному відтінку, колір личить усім жінкам. В осінню пору светр ніжно-рожевого відтінку ідеально поєднається зі штанами та джинсами до кремового чи коричнево пальта. Також відтінком добре стилізується з холодними відтінками.
Червоний
Цей колір є класикою, яка ніколи не вийде з моди. Попри те, що молодь часто обирає для себе вбрання в яскравому кольорі, жінкам старшого віку не варто боятися приміряти ефектний червоний костюм чи берет. Колір освіжить шкіру та додасть їй сяйва.
Насичений синій
Для тих, хто не любить класичний синій – може спробувати звернути увагу на темно-синій відтінок. Він має благородний вигляд та ідеально підійде для жінок старшого віку. Стилісти рекомендують приділяти увагу витонченим костюмам, кардиганам чи верхньому одягу.
Фіолетовий
Колір є насиченим та багатогранним. З фіолетовим добре поєднується темно-коричневий, сірий та гірчичний. Замість яскравого фіолетового можна приміряти щось у бузковому відтінку.
Барвінковий
Така назва кольору не є для нас звичною, втім він поєднує в собі блакитний та фіолетовий відтінок. Светри, худі, блузи чи сукні в барвінковому відтінку надають молодого вигляду.
Які стрижки пасують та не пасують жінкам після 50 років?
- Перукар-колористка Лілія Кірдяк радить жінкам після 40 та 50 років уникати довгого волосся. За її словами, через втрату еластичності та тьмяності, таке волосся має неестетичний вигляд.
- Для жінок після 60 років стилістка Клара Пьорвіс рекомендує кілька коротких стрижок, які додають об'єму та молодості: французький боб, піксі, довгий та класичний боб.
Часті питання
Чому деякі жінки бояться носити яскраві кольори?
Деякі жінки бояться яскравих кольорів, бо не хочуть виділятися — але при правильній стилізації образ може заграти новими барвами.
Які кольори одягу пасують всім жінкам?
Стилісти рекомендують ніжно-рожевий, червоний, насичений синій, фіолетовий та барвінковий — ці кольори освіжають та омолоджують жінок.
Які стрижки рекомендуються жінкам після 50 років?
Перукар-колористка Лілія Кірдяк радить уникати довгого волосся, а стилістка Клара Пьорвіс рекомендує короткі стрижки, такі як французький боб, піксі та довгий боб.