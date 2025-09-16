5 кольорів, які пасують жінкам будь-якого віку: зверніть на них увагу

Кожна жінка має класичний набір кольорів – це чорний, білий, сірий, коричневий тощо. Втім, молодим дівчатам чи старшим жінкам, однаково хочеться додати до гардероба яскраве вбрання. У такому випадку стилісти склали список відтінків, які підійдуть для різних вікових категорій – від 30 до 50 років.

Деякі жінки бояться яскравих кольорів, бо не хочуть виділятися, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Та при правильній стилізації образ може заграти новими барвами, а навіть одна акцентна річ яскравого кольору стане родзинкою всього виходу.

Які кольори одягу пасують всім жінкам?

Стилісти розповіли, що кілька обраних ними відтінків чудово освіжають та омолоджують жінок, тому варто все ж таки придбати щось в насиченому кольорі на цю осінь.

Ніжно-рожевий

Завдяки пастельному відтінку, колір личить усім жінкам. В осінню пору светр ніжно-рожевого відтінку ідеально поєднається зі штанами та джинсами до кремового чи коричнево пальта. Також відтінком добре стилізується з холодними відтінками.

Червоний

Цей колір є класикою, яка ніколи не вийде з моди. Попри те, що молодь часто обирає для себе вбрання в яскравому кольорі, жінкам старшого віку не варто боятися приміряти ефектний червоний костюм чи берет. Колір освіжить шкіру та додасть їй сяйва.

Насичений синій

Для тих, хто не любить класичний синій – може спробувати звернути увагу на темно-синій відтінок. Він має благородний вигляд та ідеально підійде для жінок старшого віку. Стилісти рекомендують приділяти увагу витонченим костюмам, кардиганам чи верхньому одягу.

Фіолетовий

Колір є насиченим та багатогранним. З фіолетовим добре поєднується темно-коричневий, сірий та гірчичний. Замість яскравого фіолетового можна приміряти щось у бузковому відтінку.

Барвінковий

Така назва кольору не є для нас звичною, втім він поєднує в собі блакитний та фіолетовий відтінок. Светри, худі, блузи чи сукні в барвінковому відтінку надають молодого вигляду.

