5 цветов, которые подходят женщинам любого возраста: обратите на них внимание

Каждая женщина имеет классический набор цветов – это черный, белый, серый, коричневый и др. Впрочем, молодым девушкам или женщинам постарше, все равно хочется добавить в гардероб яркий наряд. В таком случае стилисты составили список оттенков, которые подойдут для разных возрастных категорий – от 30 до 50 лет.

Некоторые женщины боятся ярких цветов, потому что не хотят выделяться, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Но при правильной стилизации образ может заиграть новыми красками, а даже одна акцентная вещь яркого цвета станет изюминкой всего выхода.

Какие цвета одежды подходят всем женщинам?

Стилисты рассказали, что несколько выбранных ими оттенков прекрасно освежают и омолаживают женщин, поэтому стоит все же приобрести что-то в насыщенном цвете на эту осень.

Нежно-розовый

Благодаря пастельному оттенку, цвет подходит всем женщинам. В осеннюю пору свитер нежно-розового оттенка идеально сочетается со штанами и джинсами к кремовому или коричневому пальто. Также оттенок хорошо стилизуется с холодными оттенками.

Красный

Этот цвет является классикой, которая никогда не выйдет из моды. Несмотря на то, что молодежь часто выбирает для себя наряды в ярком цвете, женщинам старшего возраста не стоит бояться примерить эффектный красный костюм или берет. Цвет освежит кожу и придаст ей сияния.

Насыщенный синий

Для тех, кто не любит классический синий – может попробовать обратить внимание на темно-синий оттенок. Он имеет благородный вид и идеально подойдет для женщин старшего возраста. Стилисты рекомендуют уделять внимание изящным костюмам, кардиганам или верхней одежде.

Фиолетовый

Цвет является насыщенным и многогранным. С фиолетовым хорошо сочетается темно-коричневый, серый и горчичный. Вместо яркого фиолетового можно примерить что-то в сиреневом оттенке.

Барвинковый

Такое название цвета не является для нас привычным, впрочем он сочетает в себе голубой и фиолетовый оттенок. Свитера, худи, блузы или платья в барвинковом оттенке придают молодой вид.

