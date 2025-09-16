Некоторые женщины боятся ярких цветов, потому что не хотят выделяться, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Но при правильной стилизации образ может заиграть новыми красками, а даже одна акцентная вещь яркого цвета станет изюминкой всего выхода.
Какие цвета одежды подходят всем женщинам?
Стилисты рассказали, что несколько выбранных ими оттенков прекрасно освежают и омолаживают женщин, поэтому стоит все же приобрести что-то в насыщенном цвете на эту осень.
Нежно-розовый
Благодаря пастельному оттенку, цвет подходит всем женщинам. В осеннюю пору свитер нежно-розового оттенка идеально сочетается со штанами и джинсами к кремовому или коричневому пальто. Также оттенок хорошо стилизуется с холодными оттенками.
Красный
Этот цвет является классикой, которая никогда не выйдет из моды. Несмотря на то, что молодежь часто выбирает для себя наряды в ярком цвете, женщинам старшего возраста не стоит бояться примерить эффектный красный костюм или берет. Цвет освежит кожу и придаст ей сияния.
Насыщенный синий
Для тех, кто не любит классический синий – может попробовать обратить внимание на темно-синий оттенок. Он имеет благородный вид и идеально подойдет для женщин старшего возраста. Стилисты рекомендуют уделять внимание изящным костюмам, кардиганам или верхней одежде.
Фиолетовый
Цвет является насыщенным и многогранным. С фиолетовым хорошо сочетается темно-коричневый, серый и горчичный. Вместо яркого фиолетового можно примерить что-то в сиреневом оттенке.
Барвинковый
Такое название цвета не является для нас привычным, впрочем он сочетает в себе голубой и фиолетовый оттенок. Свитера, худи, блузы или платья в барвинковом оттенке придают молодой вид.
Какие стрижки подходят и не подходят женщинам после 50 лет?
- Парикмахер-колорист Лилия Кирдяк советует женщинам после 40 и 50 лет избегать длинных волос. По ее словам, из-за потери эластичности и тусклости, такие волосы имеют неэстетичный вид.
- Для женщин после 60 лет стилист Клара Пьорвис рекомендует несколько коротких стрижек, которые добавляют объема и молодости: французский боб, пикси, длинный и классический боб.