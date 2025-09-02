Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda Лілія Кірдяк розповіла, як не помилитися з вибором стрижки та обрати саме те, що пасуватиме всім 40-річним жінкам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

Читайте також Стрижки для жінок 60+, які омолоджують: стильні ідеї від зіркової стилістки

Яку стрижку не варто робити після 40+ років?

Після 40 та 50 років варто уникати дуже довгого волосся. Така довжина красиво виглядає на молодих дівчатах, але в старшому віці довге волосся має неестетичний вигляд,

– зазначила Лілія Кірдяк.

За словами перукарки-колористки, вже після 40 років волосся втрачає еластичність, стає тьмяним, тому краще обрати коротшу стрижку, яка набагато більше пасуватиме до обличчя й візуально навіть зможе омолодити вигляд.



Після 40 та 50 років варто уникати довгого волосся / Фото Pinterest

Які зачіски старять після 40+ років?

Окрім довгого розпущеного волосся, у старшому віці варто уникати зібраного волосся в пучок чи хвіст. Така зачіска підкреслить зморшки та створить не зовсім доречний вигляд, який лише підкреслить увагу на зрілості шкіри.

Рівний чубчик здатен приховати вікові зміни на чоло, але автоматично додає віку. У старшому віці краще робити чубчик-шторку, який додасть зачісці родзинки й омолодить вигляд.