60-річна жінка каже, що знизила біологічний вік до 35 завдяки 4 простим правилам: що вона робить

60-річна британка каже, що знизила свій біологічний вік майже удвічі. Усе це завдяки простим звичкам.

Що жінка робить, аби досягнути довголіття та почуватися не на свій вік, а значно молодше, розповідаємо далі.

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Як жінка зменшила свій біологічний вік

Тіна Вудс – 60-річна підприємиця з Лондона, яка стверджує, що знизила свій біологічний вік до 35 років та ніколи не почувалася краще.

Кілька років тому я прийняла свідоме рішення змінити спосіб життя. Я якраз збиралася залишити корпоративний світ, спостерігати, як мої діти вступають у доросле життя, і починати замісну гормональну терапію. Я вирішила, що зараз найкращий час, щоб розпочати дуже простий, але надзвичайно ефективний квест з пошуку секретів довголіття,

– ділиться вона.

У результаті її експериментів дослідження, яке жінка зробила на свій 60-й день народження, показало, що її мозок старіє, як у 35-річної людини, а серце та метаболізм відповідають здоров’ю приблизно 40-річної людини.

Дивовижно усвідомлювати, що всього за чотири роки я зменшив один ключовий показник біологічного старіння на десятиліття – мій GlycanAge різко впав з 46 до 35, тоді як я постаріла з 56 до 60,

– каже Тіна.

Тест GlycanAge призначений для відстеження рівня хронічного запалення у тілі, що може передбачити значне погіршення, пов’язане з віком.

Таких дивовижних змін британка досягла у результаті всього 4 простих змін.

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4 прості правила, які зменшили біологічний вік жінки

Перше, що жінка впровадила у своє життя, – це добавки.

Я приймаю деякі добавки, але не очікую, що вони творитимуть чудеса. Як і багато тих, хто прагне довголіття, я щодня споживаю трохи вітаміну D, а також B12, омега-3 і колаген для моїх суглобів, які точно вже не ті, що раніше. Я б, напевно, назвала їх своєю найстарішою частиною тіла, біологічно кажучи,

– розповідає Тіна.

Вона також почала вживати кальцій, після того, як зробила сканування кісток.

Крім того, жінка полюбляє їсти сир, намагається віддавати перевагу білкам, таким як курка та риба, а також вживати багато рослинної їжі – вона регулярно готує суп із сочевиці, перекушує насінням і горіхами, уникаючи продуктів, які пройшли ультраобробку.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Другий важливий пункт на шляху жінки – це зменшення калорійності.

Чотири дні на тиждень я їм лише один раз на день, і хоча це дещо суперечливий крок, я переконана, що це один із головних секретів здорового старіння,

– додає Тіна.

Третім пунктом вона визначає регулярні фізичні навантаження.

Мені подобаються займатися зумбою двічі на тиждень, а також робити силові тренування вдома. Моя максимальна швидкість споживання кисню, яка може бути досягнута під час фізичного навантаження – ключовий показник здоров’я серця та фізичної форми – зашкалює,

– зізнається жінка.

Вона зауважує, що регулярні тренування тримають її у формі й вона готова всю ніч розважатися з чоловіком у клубах Лондона. Вони часто ходять потанцювати разом, а тепер Тіна навіть займається діджеїнгом.

Останній, однак не менш важливий секрет Тіни, – це замісна гормональна терапія.

Один з фармакологічних способів, яким я змінила свій біологічний вік, відколи почала цю подорож, – це замісна гормональна терапія для менопаузи. Це був незабутній досвід. Я завжди була у гарній формі та відносно здоровою, але під час менопаузи я помітила, що почала трохи набирати вагу, і загалом я почувалася виснаженою, не схожою на себе,

– каже британка.

Тоді її лікар запропонував Тіні гормональну терапію і після правильного підбору медикаментів це спрацювало.

Мені знадобився деякий час, щоб знайти дозування та препарати, які мені підійшли, але тепер мені це дуже подобається. Я переконана, що це відіграло важливу роль у моєму нещодавньому зниженні біологічного віку,

– акцентує Тіна.

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Головний секрет у щасті

Попри головні 4 кроки Тіна впевнена, що все ж головний секрет довголіття у щасті.

Дивовижно бачити вплив усіх цих базових речей: харчування, фізичних вправ, радості. Я не роблю жодних переливань крові, процедур зі стовбуровими клітинами чи будь-яких інших біохакерських штучок. Я роблю все досить бюджетно та переконана, що надія і щастя перевершать будь-яку таблетку, коли йдеться про сповільнення біологічного старіння,

– додає жінка.

Вона сподівається, що більше зусиль буде докладено для вимірювання того, як щастя та оптимізм можуть змінити життя та допомогти жити довше, але поки планує і далі жити згідно зі своїми новими звичками.