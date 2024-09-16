У перший місяць осені вже стає доволі помітною зміна сезону, оскільки ранки та вечори стають достатньо прохолодними. Та й загалом перша половина вересня видалася не досить теплою, тому без одягу на довгий рукав нам вже не обійтися.

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Задля пошуку власного стилю та для черпання натхнення ми часто звертаємося до образів відомих інфлюенсерів. Серед найвідоміших модних блогерок в Україні є Аліна Френдій, яка нещодавно показала цікавий образ на осінь в кількох кольорах та фактурах.

Вересневий образ Аліни Френдій

Тернополянка є засновницею бренду одягу COOSH, тож часто приміряє на собі вбрання саме своєї марки. На прогулянку у вересні Аліна Френдій одягнула білу футболку, яку поєднала з блакитною сорочкою. На низ модниця одягнула сірі джинси.

Зверху інфолюенсерка одягнула однобортний жакет з преміум екозамші від COOSH, який коштує на сайті бренду 6500 гривень. Свій образ блогерка доповнила коричневими чоботами казаками від власного ж бренду з минулого сезону.



Жакет, який одягнула Аліна Френдій / Фото з сайту бренду

Аліна зачесала волосся в пучок, одягнула сонцезахисні окуляри та довершила аутфіт численними аксесуарами. Головною родзинкою виходу стала чорна сумка Hermes Kelly 1991 року, за якою в певний час, за її словами, вона довго полювала. До слова, таку сумку заведено носити відкритою.

Образ Аліни Френдій – ідеальний приклад того, як поєднувати між собою речі на осінь. Не бійтеся багатошаровості та різних відтінків у своєму аутфіті. Головне, щоб все правильно поєднувалося між собою та мало стильний вигляд.