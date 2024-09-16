В первый месяц осени уже становится довольно заметной смена сезона, поскольку утро и вечера становятся достаточно прохладными. Да и вообще первая половина сентября выдалась недостаточно теплой, поэтому без одежды на длинный рукав нам уже не обойтись.

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Для поиска собственного стиля и для черпания вдохновения мы часто обращаемся к образам известных инфлюенсеров. Среди самых известных модных блогеров в Украине есть Алина Френдий, которая недавно показала интересный образ на осень в нескольких цветах и фактурах.

Сентябрьский образ Алины Френдий

Тернополянка является основательницей бренда одежды COOSH, поэтому часто примеряет на себе наряды именно своей марки. На прогулку в сентябре Алина Френдий надела белую футболку, которую соединила с голубой рубашкой. На низ модница надела серые джинсы.

Сверху инфолюенсерка надела однобортный жакет из премиум экозамши от COOSH, который стоит на сайте бренда 6500 гривен. Свой образ блогерша дополнила коричневыми сапогами казаками от собственного же бренда с прошлого сезона.



Жакет, который надела Алина Френдий / Фото с сайта бренда

Алина зачесала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и довершила аутфит многочисленными аксессуарами. Главной изюминкой выхода стала черная сумка Hermes Kelly 1991 года, за которой в определенное время, по ее словам, она долго охотилась. К слову, такую сумку принято носить открытой.

Образ Алины Френдий – идеальный пример того, как сочетать между собой вещи на осень. Не бойтесь многослойности и разных оттенков в своем аутфите. Главное, чтобы все правильно сочеталось между собой и выглядело стильно.