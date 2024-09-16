Американская актриса и певица часто появляется на светских событиях, поэтому на этот раз покрасовалась в красивом наряде. Селена Гомес любит выбирать для себя несколько яркие и акцентные платья интересных форм и принтов, однако на этот раз звезда решила сделать ставку на минимализм.

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Селена Гомес на Emmy Awards 2024

На 76-ю церемонию вручения Emmy Awards Селена Гомес выбрала для себя лаконичное платье от известного бренда Ralph Lauren. Красавица позировала перед камерами в бархатном платье, которое имело небольшой шлейф сзади. Наряд идеально подчеркнул ее талию, открыв зону плеч.

Платье фасона "русалка" подчеркивал галтер с камнями, который придавал аутфиту особого шика. Селена Гомес довершила образ украшениями от Tiffany & Co. Она надела ювелирные серьги, браслеты и кольца. Знаменитость распустила волосы и довершила образ красивым макияжем.



Безупречный образ Селены Гомес / Фото Getty Images

На этот раз Селена Гомес не была номинирована как актриса ни в одной категории, однако во время церемонии она объявила победителя в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале". Им стал Эбон Мосс-Бахрах из шоу "Медведь".

Актриса снималась в сериале "Убийства в одном здании". На Emmy Awards он получил 3 номинации, но не выиграл ни в одной, хотя в 2022 году победил в категории "Лучший комедийный сериал" после выпуска первого сезона.