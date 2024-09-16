Американська акторка та співачка часто з’являється на світських подіях, тож цього разу покрасувалася у красивому вбранні. Селена Гомес любить вибирати для себе дещо яскраві та акцентні плаття цікавих форм та принтів, однак цього разу зірка вирішила зробити ставку на мінімалізм.

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Селена Гомес на Emmy Awards 2024

На 76-ту церемонію вручення Emmy Awards Селена Гомес обрала для себе лаконічну сукню від відомого бренду Ralph Lauren. Красуня позувала перед камерами в оксамитовій сукні, яка мала невеличкий шлейф ззаду. Вбрання ідеально підкреслило її талію, відкривши зону плечей.

Плаття фасону "русалка" підкреслював галтер з каміннями, який надавав аутфіту особливого шику. Селена Гомес довершила образ прикрасами від Tiffany & Co. Вона одягнула ювелірні сережки, браслети та персні. Знаменитість розпустила волосся та довершила образ красивим макіяжем.



Бездоганний образ Селени Гомес / Фото Getty Images

Цього разу Селена Гомес не була номінована як акторка в жодній категорії, однак під час церемонії вона оголосила переможця у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі". Ним став Ебон Мосс-Бахрах із шоу "Ведмідь".

Акторка знімалася у серіалі "Вбивства в одній будівлі". На Emmy Awards він отримав 3 номінації, але не виграв у жодній, хоч у 2022 році переміг у категорії "Найкращий комедійний серіал" після випуску першого сезону.