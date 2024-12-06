Андре Тан назвав хіти зими 2024/25: це наймодніші речі нового сезону

Український модельєр Андре Тан обожнює вести свою рубрику в інстаграмі з різноманітними модними порадами. На початку грудня дизайнер вже розповів про перші хіти зими, які варто взяти на озброєння, тому дівчатам варто дізнатися, що буде модним цього року.

Андре Тан не лише створює вбрання й випускає нові колекції, але і є для своїх читачів модним порадником, який розповідає про сезонні тенденції, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

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Дизайнер часто розповідає про тренди та навіть показує антитренди. Він дає цінні поради читачам, як варто одягатися, а як – ні. Також Андре Тан вчить як правильно поєднувати різні стилі та елементи одягу. Цього разу дізнаємося про хіти зими, які за думкою знаменитості є найпопулярнішими.

Шуби з екохутра

За словами дизайнера, у моді будуть шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х. Тепер вони знову в тренді. Такі шуби неймовірно довершать будь-який зимовий образ.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Коричневий колір

"Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості. Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка – мастхев сезону", – зазначив дизайнер.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Великі шарфи, палантини й накидки

Тренд на об’єм триває. Найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. Це практично й дуже стильно.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Замша

Цей матеріал був дуже популярним восени, втім взимку не втрачає своєї популярності. Якщо ви не боїтеся носити замшеве взуття у зимову пору, то зробіть ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші – це модно та практично.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Приталені піджаки й пальта

Ретро шик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги. Доповніть свій образ стильними чоботами-трубами – на підборах чи без, залежно від того, як ви сформуєте образ.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера