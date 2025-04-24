Андре Тан розповів, що буде модним цього літа: зібрано найстильніші тренди

Дизайнер вже тривалий час веде активно рубрику з порадами у сфері моди, тож цього разу розповів про актуальні позиції, які будуть переважати влітку. Квітень – ідеальна пора, щоб скласти список речей на літню пору, оскільки їх можна починати носити вже відтепер.

Андре Тан має широку аудиторію, тож залюбки ділиться модними новинками зі своїми підписниками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

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Він працює в модній індустрії понад 20 років, тож добре розбирається у трендах й радо розповідає про це своїм прихильникам. Дизайнер зібрав кілька основних позицій, які будуть в моді в літню пору.

Бохо-стиль

Додайте до своїх образів літнього вайбу, свободи рухів й трохи романтики. Обирайте для себе сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на зав’язках, бахрому й легкі накидки. Дизайнер радить міксувати натуральні тканини, етно-принти й прикраси.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера

Широкий штанний костюм

У 2025 році широкий штанний костюм вважається одним з найстильніших трендів літа. У ньому кожна дівчина буде почувати себе максимально вільно, при цьому почуватиме себе як з обкладинки. Широкі штани та жилетка – ідеальний варіант для офісу чи зустрічі з подругами.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера

Біла сорочка

Щоб образ не виглядав нудним, обирайте моделі з асиметрією, об’ємними рукавами та цікавими ґудзиками.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера

Ніжно-рожеві відтінки

Такий відтінок виглядає делікатно, освіжає й додає легкого шику. Обирайте для себе сукню, топ, сумку чи навіть хустину.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера

Ретро-аксесуари

Андре Тан рекомендує звернути увагу на окуляри в стилі 70-х років, плетені сумки, об’ємні сережки та капелюхи.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, в моду повертається сукня, яку колись носили наші мами та бабусі. Що це за плаття читайте в нашому матеріалі.