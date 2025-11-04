Яке пальто купити цієї осені: Андре Тан назвав ідеальні фасони

Андре Тан перетворив свою інстаграм-сторінку на модний гід всіма можливими трендами. Дизайнер вже зібрав чимало порад з актуальним вбранням на осінь, а нещодавно вирішив розповісти про популярні пальта.

І хоч традиційно пальто вважається демісезонним елементом гардероба, все частіше дівчата носять його навіть в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Читайте також 3 сукні на осінь, без яких нам не обійтися: хіти сезону

Тож не варто зосереджуватися на тому, що листопад – останній місяць осені. Якісне пальто можна носити навіть взимку та навесні. За словами дизайнера, пальто здатне зробити образ особливим – додати впевненості та жіночності, тому пропонуємо переглянути найкращі варіанти.

Які пальта в моді цієї осені?

Пальто-кейп

Пальто з вбудованим шарфом має неймовірний вигляд. Пришитий палантин можна обгортати навколо шиї, як завгодно. Саме це пальто додає образу елегантності та витонченості. Андре Тан каже, що цей верхній одяг – головний фаворит сезону.

Пальто без застібки

Пальто з поясом, що нагадує об’ємний халат – також доволі модне. Поєднувати його можна з джинсами, штанами, кросівками та красивими чоботами на підборах.

Пальто А-силуету

Такий верхній одяг надає образам жіночності й красиво підкреслює талію. Виглядає пальто А-силуету – досить елегантно.

Кейп-пончо

Ця річ не зовсім практична, але дизайнер зазначає, що кейп-пончо – це варіант для особливих виходів, коли хочеться створити ефектний образ.

Пальто з анімалістичним принтом

Верхній одяг стане сміливим вибором для яскравих жінок. Пальто варто доповнювати лише класичними речима одного кольору, щоб не перевантажити образ.

Пальто-жакет

Таке пальто є лаконічним, стриманим та дуже модним. Вкорочене чи довге – воно завжди виглядає актуально.

Максі-пальто оверсайз

Пальто чудово підійде під светр, гольф, товстий джемпер, сукню чи спідницю. Річ є універсальною, тому її варто мати у своєму гардеробі.

Як виглядають трендові пальта на осінь: дивіться відео

Цієї осені ще одна річ стане дуже модною – це пальто з коміром, пише City Magazine. Стилісти кажуть, що пальто з високим комірем – це не мікротренд. Якщо воно виготовлене з вовни чи кашеміру, то подарує своїм власницям тепло й має всі шанси на тривалу популярність. Такі речі не виходять з моди, а стають класикою.

Які пальта роблять образ дорогим?