Дизайнер Андре Тан створив нову колекцію під назвою "Код Малевича". Вбрання натхненне постаттю й творчістю художника-авангардиста Казимира Малевича. Андре Тан розповів, з чим можна носити вбрання з нової колекції та як його цікаво стилізувати.

Дизайнер випустив колекцію в дусі українського мистецького авангарду, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Який має вигляд нова колекція Андре Тана?

Вбрання прикрашають прямі лінії та чіткі форми, речі створені в чорних і білих кольорах. Сукні, спідниці, футболки мають графічні принти, а панами й tote bag створені для тих, хто прагне самовираження.



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби дизайнера

Обличчям колекції стала Марина Кошкіна – українська акторка та заслужена артистка України. Вона виконала одну з ключових ролей у фільмі "Малевич", який вперше презентували в Римі на Міжнародній конференції з відновлення України URC2025.

Я продовжую досліджувати українське мистецтво через одяг. У травні разом із фондом "Спадщина" ми переосмислили творчість Марії Примаченко, створивши капсульну колекцію на основі її робіт. Для наступної артколекції я обрав Малевича не випадково,

– зазначив Андре Тан.

За його словами, йому важливо відчувати зв’язок поколінь – від митців, які творили на цій землі сто років тому, до сучасних українців, що переживають найскладніші часи, але зберігають гідність і силу. Одяг – це не просто речі, а сигнали, які ми надсилаємо. Андре Тан каже, що "КОД" транслює сигнали свободи, яскравої культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти.



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби дизайнера

Дизайнер розповів, з чим можна носити речі з його нової колекції, звернувши увагу на аксесуари, прикраси, сумки, взуття та головні убори.

Аксесуари в авангарді – це акцент, а не прикраса

Авангардні образи не потребують класичних аксесуарів — вони вже самі по собі є достатньо виразними. Але правильно підібрані деталі можуть підсилити задум і додати драматичності.

Стейтмент-прикраси

Масивні сережки геометричних форм, металеві чокери чи браслети-манжети виглядають як артоб’єкти. Головне правило: краще один яскравий акцент, ніж безліч дрібних деталей,

– додав Андре Тан.

Сумки-об’єкти

За словами дизайнера, мінімалістичні клатчі незвичної форми або "скульптурні" шопери стають логічним продовженням образу, а не просто практичною річчю.

Взуття

Архітектурні підбори, платформи дивних форм чи ботфорти з фактурних матеріалів – сміливе рішення, яке ідеально вписується в авангард,

– зазначив Андре Тан.

Головні убори

Капелюхи з широкими полями, капюшони незвичних кроїв або навіть шкіряні й тканинні маски додають концептуальності.



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби дизайнера

Ремені

Дизайнер зазначив, що аксесуар в образі легко перетворюється на головний акцент. Паски незвичних форм, у яскравих кольорах, з фігурними отворами або масивними металевими застібками створюють той самий відтінок провокаційності, який шукає авангард.

