Андре Тан создал коллекцию, вдохновленную творчеством Малевича: что можно носить с этим нарядом
- Андре Тан представил новую коллекцию "Код Малевича", вдохновленную творчеством Казимира Малевича, с акцентом на украинском художественном авангарде.
- Коллекция включает одежду с графическими принтами, массивные аксессуары, минималистичные сумки и архитектурную обувь, которые подчеркивают концептуальность авангарда.
- Лицом коллекции стала актриса Марина Кошкина, которая связана с тематикой Малевича через фильм "Малевич".
- Дизайнер призывает использовать авангардные аксессуары, которые являются акцентами, а не просто украшениями, добавляя драматичности образам.
Дизайнер Андре Тан создал новую коллекцию под названием "Код Малевича". Наряды вдохновлены фигурой и творчеством Казимира Малевича. Андре Тан рассказал, с чем можно носить наряды из новой коллекции и как их интересно стилизовать.
Дизайнер выпустил коллекцию в духе украинского художественного авангарда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.
Как выглядит новая коллекция Андре Тана?
Наряды украшают прямые линии и четкие формы, вещи созданы в черных и белых цветах. Платья, юбки, футболки имеют графические принты, а панамы и tote bag созданы для тех, кто стремится к самовыражению.
Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера
Лицом коллекции стала Марина Кошкина – украинская актриса и заслуженная артистка Украины. Она исполнила одну из ключевых ролей в фильме "Малевич", который впервые презентовали в Риме на Международной конференции по восстановлению Украины URC2025.
Я продолжаю исследовать украинское искусство через одежду. В мае вместе с фондом "Спадщина" мы переосмыслили творчество Марии Примаченко, создав капсульную коллекцию на основе ее работ. Для следующей арт-коллекции я выбрал Малевича не случайно,
– отметил Андре Тан.
По его словам, ему важно чувствовать связь поколений – от художников, которые творили на этой земле сто лет назад, до современных украинцев, переживающих сложные времена, но сохраняющих достоинство и силу. Одежда – это не просто вещи, а сигналы, которые мы посылаем. Андре Тан говорит, что "КОД" транслирует сигналы свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть.
Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера
Дизайнер рассказал, с чем можно носить вещи из его новой коллекции, обратив внимание на аксессуары, украшения, сумки, обувь и головные уборы.
Аксессуары в авангарде – это акцент, а не украшение
Авангардные образы не требуют классических аксессуаров – они уже сами по себе достаточно выразительны. Но правильно подобранные детали могут усилить замысел и добавить драматичности.
Стейтмент-украшения
Массивные серьги геометрических форм, металлические чокеры или браслеты-манжеты выглядят как арт-объекты. Главное правило: лучше один яркий акцент, чем множество мелких деталей,
– добавил Андре Тан.
Сумки-объекты
По словам дизайнера, минималистичные клатчи необычной формы или "скульптурные" шоперы становятся логическим продолжением образа, а не просто практичной вещью.
Обувь
Архитектурные каблуки, платформы странных форм или ботфорты из фактурных материалов – смелое решение, которое идеально вписывается в авангард,
– отметил Андре Тан.
Головные уборы
Шляпы с широкими полями, капюшоны необычных кроев или даже кожаные и тканевые маски добавляют концептуальности.
Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера
Ремни
Дизайнер отметил, что аксессуар в образе легко превращается в главный акцент. Ремни необычных форм, в ярких цветах, с фигурными отверстиями или массивными металлическими застежками создают тот самый оттенок провокационности, который ищет авангард.
К слову, Андре Тан поделился советами для создания идеального осеннего гардероба на 2025 год, акцентируя на капсульном подходе.
Частые вопросы
Что вдохновило Андре Тана на создание новой коллекции?
Андре Тан заявил, что продолжает исследовать украинское искусство через одежду. Он отметил, что для следующей арт-коллекции выбрал Малевича не случайно, ведь ему важно чувствовать связь поколений - от художников прошлого до современных украинцев.
Какие элементы характерны для коллекции Андре Тана в стиле украинского авангарда?
Коллекция включает наряды с прямыми линиями и четкими формами в черных и белых цветах. Дизайнер использует графические принты, а также создает панамы и tote bag для самовыражения.
Как Андре Тан рекомендует сочетать аксессуары с его новой коллекцией?
Андре Тан советует выбирать массивные серьги геометрических форм, металлические чокеры, минималистичные клатчи, архитектурные каблуки и шляпы с широкими полями. Эти детали усиливают замысел и добавляют драматичности образам.