Дизайнер Андре Тан создал новую коллекцию под названием "Код Малевича". Наряды вдохновлены фигурой и творчеством Казимира Малевича. Андре Тан рассказал, с чем можно носить наряды из новой коллекции и как их интересно стилизовать.

Дизайнер выпустил коллекцию в духе украинского художественного авангарда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Как выглядит новая коллекция Андре Тана?

Наряды украшают прямые линии и четкие формы, вещи созданы в черных и белых цветах. Платья, юбки, футболки имеют графические принты, а панамы и tote bag созданы для тех, кто стремится к самовыражению.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера

Лицом коллекции стала Марина Кошкина – украинская актриса и заслуженная артистка Украины. Она исполнила одну из ключевых ролей в фильме "Малевич", который впервые презентовали в Риме на Международной конференции по восстановлению Украины URC2025.

Я продолжаю исследовать украинское искусство через одежду. В мае вместе с фондом "Спадщина" мы переосмыслили творчество Марии Примаченко, создав капсульную коллекцию на основе ее работ. Для следующей арт-коллекции я выбрал Малевича не случайно,

– отметил Андре Тан.

По его словам, ему важно чувствовать связь поколений – от художников, которые творили на этой земле сто лет назад, до современных украинцев, переживающих сложные времена, но сохраняющих достоинство и силу. Одежда – это не просто вещи, а сигналы, которые мы посылаем. Андре Тан говорит, что "КОД" транслирует сигналы свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера

Дизайнер рассказал, с чем можно носить вещи из его новой коллекции, обратив внимание на аксессуары, украшения, сумки, обувь и головные уборы.

Аксессуары в авангарде – это акцент, а не украшение

Авангардные образы не требуют классических аксессуаров – они уже сами по себе достаточно выразительны. Но правильно подобранные детали могут усилить замысел и добавить драматичности.

Стейтмент-украшения

Массивные серьги геометрических форм, металлические чокеры или браслеты-манжеты выглядят как арт-объекты. Главное правило: лучше один яркий акцент, чем множество мелких деталей,

– добавил Андре Тан.

Сумки-объекты

По словам дизайнера, минималистичные клатчи необычной формы или "скульптурные" шоперы становятся логическим продолжением образа, а не просто практичной вещью.

Обувь

Архитектурные каблуки, платформы странных форм или ботфорты из фактурных материалов – смелое решение, которое идеально вписывается в авангард,

– отметил Андре Тан.

Головные уборы

Шляпы с широкими полями, капюшоны необычных кроев или даже кожаные и тканевые маски добавляют концептуальности.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы дизайнера

Ремни

Дизайнер отметил, что аксессуар в образе легко превращается в главный акцент. Ремни необычных форм, в ярких цветах, с фигурными отверстиями или массивными металлическими застежками создают тот самый оттенок провокационности, который ищет авангард.

