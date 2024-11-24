Дизайнери бренду Andreas Moskin запустили подкаст про факапи відомих людей: чим він особливий

На початку листопада дизайнери та засновники бренду Andreas Moskin – Андрій Моськін та Андреас Білоус запустили новий подкаст, у якому розмовляють із відомими українцями про їхні факапи. Головна цінність проєкту в тому, аби показати, що факапи – це частина розвитку, завдяки якому ми стаємо сильнішими.

За словами засновників, проєкт народився із втоми від дискурсу "успішного успіху", пише 24 Канал. В основі подкасту – щира розмова й бажання поділитися своїм досвідом на користь слухачів, надихнути й спільно зрозуміти, де мотивація зараз.

Дивіться також Андре Тан створив новорічну колекцію "Fenix": вбрання, яке закохує з першого погляду

"Ми часто замовчуємо свої невдачі, але це лише створює ілюзію, що успіх дається без зусиль. Наш подкаст показує, що труднощі – це не кінець шляху, а його частина, яка робить нас сильнішими. Спільно з гостями ми будемо розбирати, що можна винести з кожної невдачі та як триматися купи у цей непростий час", – розповіли Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Подкаст має назву (ДЕ)МОТИВАЦІЯ й показує, що труднощі – це не кінець шляху, а його частина, яка робить нас сильнішими. Спільно з гостями ведучі розбирають, що можна винести з кожної невдачі та як триматися купи у цей непростий час.

Гостями проєкту є відомі українці з абсолютно різних сфер, а впродовж розмови герої діляться факапами зі свого професійного та особистого життів.

Так, гостем першого випуску став Тимур Мірошниченко, який розповів про ляпи на телебаченні, конкуренцію у сфері та ризики під час роботи на подіях.

Подкаст з Тимуром Мірошниченком: дивіться відео

А гостею другого випуску була TAYANNA. Співачка розповіла про духовні практики, які допомогли їх пережити особисті кризи, а також страхи, які ставали на заваді її розвитку.

Подкаст з TAYNNA: дивіться відео

Крім того, у кожному епізоді (ДЕ)МОТИВАЦІЇ є соціальна складова. Ведучі разом із героєм розігрують аксесуар від бренду Andreas Moskin, щоб зібрати мільйон гривень на відновлення шкіл та облаштування укриттів через UNITED24.



Брошка, яку можна виграти за донат / Фото пресслужби

За найбільший донат глядачі або слухач може отримати унікальну брошку, створену із ворожих гільз, а також особливий подарунок від гостя.