49-річна знаменитість з’явилася на церемонії вручення премії Maltin Modern Master Award, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі, пише 24 Канал.

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Анджеліна Джолі отримала нагороду за роль покійної оперної співачки Марії Каллас у біографічному фільмі Пабло Лорраїна "Марія".

Образ Анджеліни Джолі

Акторка вирішила додати своєму виходу кокетливості, тож приміряла класичну шовкову сукню довжини максі на тонких бретельках у бежевому відтінку без бюстгальтера. Зверху вона накинула на плечі шовковий жакет та довершила look чорними туфлями-човниками.



Красивий образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

На одному з кадрів Анджеліна Джолі показала свої відомі татуювання на спині завдяки відкритій частині сукні.



Вишуканий образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Візажисти зробили для Анджеліни її улюблений макіяж в коричневих тонах. Зірка ж вийшла до публіки з розпущеним, випрямленим волоссям. Акторка любить шовкові сукні, тож на світських виходах з’являється в них досить часто.

Помітно, що знаменитість освіжила зачіску й стилісти додали ще більше білих пасм. Світле волосся завжди створює вдалий образ й додає молодості, тому перукарі радять фарбуватися в кольори блонду всім, хто хоче прибрати зайвий вік.

Що відомо про фільм "Марія"

Події фільму "Марія", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль, відбуваються в Парижі в 1970-ті роки й розповідають бурхливу й трагічну історію кохання видатної оперної співачки світу, пережиту й переосмислену нею в останні дні життя.

Готуючись до зйомок, Анджеліна 7 місяців займалася оперним вокалом й особисто виконувала деякі партії в ключових сценах стрічки. Зйомки проходили в Будапешті, Парижі, Афінах та Мілані. Глядачі, переглядаючи фільм, зануряться в модний світ другої половини минулого століття.

Основні події відбуваються в Парижі, коли діва повернулася до столиці Франції, щоб усамітнитися після багатьох років бурхливого життя. У цей час артистка втратила голос, мала проблеми з наркотиками, які викликали у неї галюцинації.