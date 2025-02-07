49-летняя знаменитость появилась на церемонии вручения премии Maltin Modern Master Award, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, пишет 24 Канал.

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Анджелина Джоли получила награду за роль покойной оперной певицы Марии Каллас в биографическом фильме Пабло Лорраина "Мария".

Образ Анджелины Джоли

Актриса решила добавить своему выходу кокетливости, поэтому примерила классическое шелковое платье длины макси на тонких бретельках в бежевом оттенке без бюстгальтера. Сверху она накинула на плечи шелковый жакет и довершила look черными туфлями-лодочками.



Красивый образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

На одном из кадров Анджелина Джоли показала свои известные татуировки на спине благодаря открытой части платья.



Изысканный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Визажисты сделали для Анджелины ее любимый макияж в коричневых тонах. Звезда же вышла к публике с распущенными, выпрямленными волосами. Актриса любит шелковые платья, поэтому на светских выходах появляется в них довольно часто.

Заметно, что знаменитость освежила прическу и стилисты добавили еще больше белых прядей. Светлые волосы всегда создает удачный образ и добавляет молодости, поэтому парикмахеры советуют краситься в цвета блонда всем, кто хочет убрать лишний возраст.

Что известно о фильме "Мария"

События фильма "Мария", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль, происходят в Париже в 1970-е годы и рассказывают бурную и трагическую историю любви выдающейся оперной певицы мира, пережитую и переосмысленную ею в последние дни жизни.

Готовясь к съемкам, Анджелина 7 месяцев занималась оперным вокалом и лично исполняла некоторые партии в ключевых сценах ленты. Съемки проходили в Будапеште, Париже, Афинах и Милане. Зрители, просматривая фильм, окунутся в модный мир второй половины прошлого века.

Основные события происходят в Париже, когда дива вернулась в столицу Франции, чтобы уединиться после многих лет бурной жизни. В это время артистка потеряла голос, имела проблемы с наркотиками, которые вызывали у нее галлюцинации.