Без білизни: Анджеліна Джолі вразила новим виходом й показала татуювання на спині

Акторка Анджеліна Джолі нещодавно здійснила новий світський вихід в лаконічному вбранні, втім додала йому трішки сексуальної нотки завдяки тому, що одягнула плаття без білизни. Знаменитість рідко обирає таке вбрання, однак цього разу вирішила порушити свій класичний ансамбль вишуканих та стриманих речей.

49-річна знаменитість з’явилася на церемонії вручення премії Maltin Modern Master Award, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі, пише 24 Канал.

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Анджеліна Джолі отримала нагороду за роль покійної оперної співачки Марії Каллас у біографічному фільмі Пабло Лорраїна "Марія".

Образ Анджеліни Джолі

Акторка вирішила додати своєму виходу кокетливості, тож приміряла класичну шовкову сукню довжини максі на тонких бретельках у бежевому відтінку без бюстгальтера. Зверху вона накинула на плечі шовковий жакет та довершила look чорними туфлями-човниками.



Красивий образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

На одному з кадрів Анджеліна Джолі показала свої відомі татуювання на спині завдяки відкритій частині сукні.



Вишуканий образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Візажисти зробили для Анджеліни її улюблений макіяж в коричневих тонах. Зірка ж вийшла до публіки з розпущеним, випрямленим волоссям. Акторка любить шовкові сукні, тож на світських виходах з’являється в них досить часто.

Помітно, що знаменитість освіжила зачіску й стилісти додали ще більше білих пасм. Світле волосся завжди створює вдалий образ й додає молодості, тому перукарі радять фарбуватися в кольори блонду всім, хто хоче прибрати зайвий вік.

Що відомо про фільм "Марія"

Події фільму "Марія", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль, відбуваються в Парижі в 1970-ті роки й розповідають бурхливу й трагічну історію кохання видатної оперної співачки світу, пережиту й переосмислену нею в останні дні життя.

Готуючись до зйомок, Анджеліна 7 місяців займалася оперним вокалом й особисто виконувала деякі партії в ключових сценах стрічки. Зйомки проходили в Будапешті, Парижі, Афінах та Мілані. Глядачі, переглядаючи фільм, зануряться в модний світ другої половини минулого століття.

Основні події відбуваються в Парижі, коли діва повернулася до столиці Франції, щоб усамітнитися після багатьох років бурхливого життя. У цей час артистка втратила голос, мала проблеми з наркотиками, які викликали у неї галюцинації.