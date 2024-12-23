Деякі позиції речей здатні зробити образ смішним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Yliko. У багатьох магазинах вже розпочалися сезонні знижки, однак більшість товару складається із залишків минулих колекцій, тому треба бути дуже обережними у виборі вбрання.

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Навіть речі, які коштують дешево й добре на вас сидять, мають всі шанси простояти в шафі кілька років, оскільки вам буде важко їх з чимось поєднати, лише з тієї причини, що вони вже вийшли з моди і є зовсім неактуальними. Стилістка розповіла про кілька елементів гардероба, які вийшли з моди та вважаються антитрендовими.

Джинси скіні

Ці джинси потрапляють у всі можливі списки речей з антитрендами, тому краще їх зовсім не тримати у своєму гардеробі. Якщо вам потрібні під чоботи завужені штани, то краще звернути увагу на лосини чи легінси. Зараз у тренді прямі чи вільні джинси.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Прителені жакети

Краще відмовитися від куцих жакетів з приталеністю, які були в моді багато років тому. Зараз краще обирати піджаки розміру оверсайз чи прямого крою. У мережі можна помітити модниць з приталеними жакетами, однак варто розуміти, що їхні блейзери – трендові. Якщо ж вашому жакету понад 10 років, про стиль тут не може йти навіть мови.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Мініспідниці

Така річ, як коротка спідниця, здавалося, буде в моді завжди. Однак взимку її краще не носити та віддати перевагу виробам, які виглядають елегантніше. Чудовим варіантом є спідниця з трикотажу в довжині міді.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Кардиган на запах

Подовжені кардигани на запах – точно про моду, яка панувала понад 15 років тому. Зараз такі вироби є не стильними, тому краще обирати моделі сучасних фасонів – в’язані короткі кардигани на ґудзиках чи вироби з твіду.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Приталені шуби

У багатьох з нас в гардеробі ще можуть залишатися різні варіації такого верхнього одягу, як шуба. Стилістка радить відмовитися від приталених варіантів з поясом дивної довжини. Цього сезону в моді коротка шуба, а вільні силуети виглядають набагато актуальнішими.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Відмовтеся від цих речей, щоб не псувати собі образи. Пам’ятайте, що одна антитрендова річ здатна звести нанівець всі старання в аутфіті, тому краще уникайте помилки одягаючи щось з вбрання, яке вже давно застаріло та має смішний та недоречний вигляд.