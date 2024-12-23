Некоторые позиции вещей способны сделать образ смешным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Yliko. Во многих магазинах уже начались сезонные скидки, однако большинство товара состоит из остатков прошлых коллекций, поэтому надо быть очень осторожными в выборе наряда.

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Даже вещи, которые стоят дешево и хорошо на вас сидят, имеют все шансы простоять в шкафу несколько лет, поскольку вам будет трудно их с чем-то совместить, только по той причине, что они уже вышли из моды и совсем неактуальны. Стилистка рассказала о нескольких элементах гардероба, которые вышли из моды и считаются антитрендовыми.

Джинсы скинни

Эти джинсы попадают во все возможные списки вещей с антитрендами, поэтому лучше их совсем не держать в своем гардеробе. Если вам нужны под сапоги зауженные брюки, то лучше обратить внимание на лосины или леггинсы. Сейчас в тренде прямые или свободные джинсы.



Антитрендовая одежда зимы / Фото из инстаграма стилистки

Приталенные жакеты

Лучше отказаться от куцых жакетов с приталенностью, которые были в моде много лет назад. Сейчас лучше выбирать пиджаки размера оверсайз или прямого кроя. В сети можно заметить модниц с приталенными жакетами, однако следует понимать, что их блейзеры – трендовые. Если же вашему жакету более 10 лет, о стиле здесь не может идти даже речи.



Антитрендовая одежда зимы / Фото из инстаграма стилистки

Мини-юбки

Такая вещь, как короткая юбка, казалось, будет в моде всегда. Однако зимой ее лучше не носить и отдать предпочтение изделиям, которые выглядят элегантнее. Отличным вариантом является юбка из трикотажа в длине миди.



Антитрендовая одежда зимы / Фото из инстаграма стилистки

Кардиган на запах

Удлиненные кардиганы на запах – точно о моде, которая царила более 15 лет назад. Сейчас такие изделия являются не стильными, поэтому лучше выбирать модели современных фасонов – вязаные короткие кардиганы на пуговицах или изделия из твида.



Антитрендовая одежда зимы / Фото из инстаграма стилистки

Приталенные шубы

У многих из нас в гардеробе еще могут оставаться различные вариации такой верхней одежды, как шуба. Стилистка советует отказаться от приталенных вариантов с поясом странной длины. В этом сезоне в моде короткая шуба, а свободные силуэты выглядят намного актуальнее.



Антитрендовая одежда зимы / Фото из инстаграма стилистки

Откажитесь от этих вещей, чтобы не портить себе образы. Помните, что одна антитрендовая вещь способна свести на нет все старания в аутфите, поэтому лучше избегайте ошибки надевая что-то из наряда, которое уже давно устарело и имеет смешной и неуместный вид.