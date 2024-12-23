Викиньте це негайно: які речі не варто носити взимку – вони мають смішний вигляд

Щоб виглядати стильно та гарно, варто час від часу переглядати свій гардероб та позбуватися від речей, які втратили свою актуальність. Антитрендове вбрання можна замінити на нове, якісніше та сучасніше.

Деякі позиції речей здатні зробити образ смішним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Yliko. У багатьох магазинах вже розпочалися сезонні знижки, однак більшість товару складається із залишків минулих колекцій, тому треба бути дуже обережними у виборі вбрання.

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Навіть речі, які коштують дешево й добре на вас сидять, мають всі шанси простояти в шафі кілька років, оскільки вам буде важко їх з чимось поєднати, лише з тієї причини, що вони вже вийшли з моди і є зовсім неактуальними. Стилістка розповіла про кілька елементів гардероба, які вийшли з моди та вважаються антитрендовими.

Джинси скіні

Ці джинси потрапляють у всі можливі списки речей з антитрендами, тому краще їх зовсім не тримати у своєму гардеробі. Якщо вам потрібні під чоботи завужені штани, то краще звернути увагу на лосини чи легінси. Зараз у тренді прямі чи вільні джинси.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Прителені жакети

Краще відмовитися від куцих жакетів з приталеністю, які були в моді багато років тому. Зараз краще обирати піджаки розміру оверсайз чи прямого крою. У мережі можна помітити модниць з приталеними жакетами, однак варто розуміти, що їхні блейзери – трендові. Якщо ж вашому жакету понад 10 років, про стиль тут не може йти навіть мови.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Мініспідниці

Така річ, як коротка спідниця, здавалося, буде в моді завжди. Однак взимку її краще не носити та віддати перевагу виробам, які виглядають елегантніше. Чудовим варіантом є спідниця з трикотажу в довжині міді.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Кардиган на запах

Подовжені кардигани на запах – точно про моду, яка панувала понад 15 років тому. Зараз такі вироби є не стильними, тому краще обирати моделі сучасних фасонів – в’язані короткі кардигани на ґудзиках чи вироби з твіду.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Приталені шуби

У багатьох з нас в гардеробі ще можуть залишатися різні варіації такого верхнього одягу, як шуба. Стилістка радить відмовитися від приталених варіантів з поясом дивної довжини. Цього сезону в моді коротка шуба, а вільні силуети виглядають набагато актуальнішими.



Антитрендовий одяг зими / Фото з інстаграму стилістки

Відмовтеся від цих речей, щоб не псувати собі образи. Пам’ятайте, що одна антитрендова річ здатна звести нанівець всі старання в аутфіті, тому краще уникайте помилки одягаючи щось з вбрання, яке вже давно застаріло та має смішний та недоречний вигляд.