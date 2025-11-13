5 парфумів, які закохають в себе з перших нот: їхній аромат вражає

Правильно підібраний аромат здатен додати настрою та впевненості. Певні запахи настільки неймовірно пахнуть, що їх так і хочеться додати до колекції та насолоджуватися цими пахощами.

Парфуми здатні пробуджувати спогади, повертати у моменти радості чи закоханості, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Аромат є проявом індивідуальності, тому це частина ідентичності, такий собі спосіб говорити про себе без слів. Ми обрали кілька найкращих ароматів, запах яких одразу закохає в себе.

Які парфуми здатні закохати в себе?

Valentino, Born In Roma Donna

Аромат наповнений квітковим міксом із жасмину, рожевого перцю, чорної смородини та бурбонської ванілі. Він має помітний шлейф, який привертає увагу з перших нот.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Парфум наповнений ваніллю, листям тютюну та бобами тонка. Звучать не надто солодко, але досить впевнено та спокусливо.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Chanel, Chance

Цей аромат здатен миттєво покращити настрій. У композиції поєднана свіжість лимона, рожевого перцю, білого мускусу та пачулів. Парфум пахне доволі звабливо.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Kilian, Sunkissed Goddess

Запах кокоса квітки тіаре мають неймовірний запах, що нагадує літо та відпочинок. Аромат точно закохає в себе усіх, хто любить літні нотки.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Byredo, Rouge Chaotique

У цьому ароматі солодка слива поєднується з праліне, а також глибокими нотами пачулів та дубового дерева. Парфум довго залишається на шкірі й чудово підходить для вечорів.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Глянець Vogue пропонує кілька ароматів для мінімалістів, які хочуть ноток ніжності й повільного розкриття запаху на шкірі. До списку входять:

Chloé Immortelle de Chloé;

Louis Vuitton Pur Ambre;

Matière Première Radical Rose;

Fragonard Le Lilas de Fragonard;

Le Labo Fleur d’Oranger 27;

Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;

Prada L’Infusion de Gingembre.

Які культові парфуми любили наші мами?