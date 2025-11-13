5 парфумів, які закохають в себе з перших нот: їхній аромат вражає
Правильно підібраний аромат здатен додати настрою та впевненості. Певні запахи настільки неймовірно пахнуть, що їх так і хочеться додати до колекції та насолоджуватися цими пахощами.
Парфуми здатні пробуджувати спогади, повертати у моменти радості чи закоханості, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Аромат є проявом індивідуальності, тому це частина ідентичності, такий собі спосіб говорити про себе без слів. Ми обрали кілька найкращих ароматів, запах яких одразу закохає в себе.
Які парфуми здатні закохати в себе?
Valentino, Born In Roma Donna
Аромат наповнений квітковим міксом із жасмину, рожевого перцю, чорної смородини та бурбонської ванілі. Він має помітний шлейф, який привертає увагу з перших нот.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Tom Ford, Tobacco Vanille
Парфум наповнений ваніллю, листям тютюну та бобами тонка. Звучать не надто солодко, але досить впевнено та спокусливо.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Chanel, Chance
Цей аромат здатен миттєво покращити настрій. У композиції поєднана свіжість лимона, рожевого перцю, білого мускусу та пачулів. Парфум пахне доволі звабливо.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Kilian, Sunkissed Goddess
Запах кокоса квітки тіаре мають неймовірний запах, що нагадує літо та відпочинок. Аромат точно закохає в себе усіх, хто любить літні нотки.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Byredo, Rouge Chaotique
У цьому ароматі солодка слива поєднується з праліне, а також глибокими нотами пачулів та дубового дерева. Парфум довго залишається на шкірі й чудово підходить для вечорів.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Глянець Vogue пропонує кілька ароматів для мінімалістів, які хочуть ноток ніжності й повільного розкриття запаху на шкірі. До списку входять:
- Chloé Immortelle de Chloé;
- Louis Vuitton Pur Ambre;
- Matière Première Radical Rose;
- Fragonard Le Lilas de Fragonard;
- Le Labo Fleur d’Oranger 27;
- Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;
- Prada L’Infusion de Gingembre.
Які культові парфуми любили наші мами?
20 років тому в моді були парфуми від Avon, такі як Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca і Far Away, були дуже популярними.
Кожен з цих ароматів мав унікальну композицію, що включала ноти сандалу, гарденії, мускусу, груші та жасмину.
