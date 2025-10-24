Парфуми від Dior, якими марять всі: найкращі аромати за всі часи
- Бренд Dior випустив понад 250 парфумів, серед яких Miss Dior, J'adore L'Or, Dioriviera та Dior Sauvage є одними з найпопулярніших.
- Miss Dior є улюбленим ароматом Наталі Портман, а Dior Sauvage – Джонні Деппа, Раяна Рейнольдса та Девіда Бекхема.
24 жовтня світ згадує Крістіана Діора – людину, яка змінила моду. Його ім’я завжди асоціюється з елегантністю та вишуканістю. Крім бездоганних речей, дизайнер ще й створював аромати, деякі з яких вже стали культовими.
Аромати від бренду Dior залишаються мрією мільйонів, оскільки парфуми пахнуть настільки жіночно, що їх просто неможливо обійти стороною й не додати до парфумерної колекції, пише 24 Канал з посиланням на Marie Claire.
Читайте також Магія аромату: 5 найкращих парфумів на осінню пору
На сьогодні бренд Dior випустив понад 250 парфумів, кожен з яких має вишуканий запах з незабутньою композицією. Серед всіх ароматів варто звернути увагу на кілька найпопулярніших, запах яких точно повинна відчути на собі кожна жінка.
Які парфуми Dior є найкращими?
Miss Dior
Парфум має чотири версії, але остання з них – найвишуканіша. Створив її відомий парфумер Френсіс Куркдіджан. Аромат Miss Dior є улюбленим парфумом акторки Наталі Портман. У ньому відчуваються ягоди, які змішані з нотами конвалії, півоніями, ірисом, трояндою, бобами тонка, сандаловим деревом та ваніллю з Папуа-Нової Гвінеї.
Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest
J'adore L'Or
До цього аромату тягнуться всі, хто хоче пахнути наче багата парижанка, в колекції якої є багато сумок Hermes Kelly. Парфум є неймовірно вишуканий завдяки композиції квітів – апельсину, троянди та жасмину. Цей аромат любить Ріанна, навіть попри те, що запустила власну колекцію парфумів. А ще слід звернути увагу на бездоганний флакон, який вже став культовим.
Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest
Dioriviera
В ароматі присутній інжир, який надає шкірі солодкого та смачного аромату. Фруктовий відтінок інжиру доповнює троянда, тож запах перенесе всіх в омріяне літо чарівним запахом.
Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest
Dior Sauvage
Цей аромат є чоловічим, але обійти його увагою просто неможливо. Це найкращий парфум всіх часів, тож недарма Джонні Депп є обличчям аромату з 2015 року. Серед шанувальників цього аромату – Раян Рейнольдс та Девід Бекхем. В ароматі присутня свіжість й деревина, що оповита нотами бергамоту, амбервуду й перцю.
Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest
Видання Woman & Home зазначило, що до культових ароматів ще входить Dior Addict із запахом листя мандарина. Бездоганним залишається вишуканий парфум Hypnotic Poison, що містить у композиції сливу, ваніль, мигдаль та кокос. Трійку замикає рожевий аромат Joy, що пахне трояндою та жасмином.
Які парфуми Armani є найкращими?
4 вересня 2025 року помер Джорджо Армані – відомий італійський дизайнер у віці 91 року, залишивши за собою спадщину у світі моди та ароматів.
Серед популярних парфумів від Armani виокремлюють жіночі Si та My Way, а також чоловічі Acqua di Gio Pour Homme і Stronger With You.
Часті питання
Чому аромати від бренду Dior вважаються мрією мільйонів?
Аромати від бренду Dior залишаються мрією мільйонів, оскільки вони пахнуть настільки жіночно, що їх просто неможливо обійти стороною і не додати до парфумерної колекції.
Які три аромати Dior вважаються найпопулярнішими та що робить їх особливими?
Серед найпопулярніших ароматів Dior — Miss Dior, J'adore L'Or та Dior Sauvage. Miss Dior відзначається ягідними нотами, змішаними з квітковими ароматами. J'adore L'Or вражає композицією апельсина, троянди та жасмину, тоді як Dior Sauvage — чоловічий аромат з нотами бергамоту, амбервуду й перцю.
Який аромат Dior є улюбленим серед знаменитостей?
Аромат Miss Dior є улюбленим парфумом акторки Наталі Портман, тоді як J'adore L'Or користується популярністю у Ріанни. Dior Sauvage, представником якого є Джонні Депп, також має шанувальників серед знаменитостей — Раян Рейнольдс та Девід Бекхем.