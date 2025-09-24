Серед всього асортименту парфумів, саме мигдальні аромати мають вражаючий запах. Впродовж року саме ними найчастіше хотіли гарно пахнути жінки.

Мигдалеві парфуми мають досить цікавий запах, який нагадує марципанові цукерки, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Фахівці обрали кілька ароматів, які ідеально підходять на осінньо-зимову пору.

Які парфуми люблять шикарні жінки?

Parfums de Marly Valaya Exclusif

Парфум пахне як мигдальний круасан із нотками букета білих квітів у кімнаті. У цьому ідеальному ароматі поєднується мигдаль, бергамот, мандарин, квітка апельсина, сандалове дерево, амброксан й ваніль.



Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Новий парфум колекції L'Interdit від Givenchy є найінтенсивнішим. Флакон наповнений фруктовим та квітковим ароматом в перемішку з мигдалем. Він розкривається на шкірі та ідеально підходить для вечора чи побачення. У композицію входить запах груші, цвіт апельсина, тубероза, жасмин, мімоза, пачулі й ветивер.



Dior Hypnotic Poison

Парфум зібрав у собі всю найкращу композицію. Запах розкривається дозою ладану, горіхового мигдалю, білих та жовтих квітів, які доповнює лакриця, жасмин, цвіт апельсина й боби тонка.



Amouage Love Delight

Парфум більше схиляється до квіткових, ніж гурманських нот. Він не надто солодкий, а ваніль та какао надать певну легкість аромату. До ключових нот входить імбир, мандарин, рожева вода, кориця, геліотроп, жасмин, троянда, ваніль, мигдаль та какао.



Які аромати підійдуть кожній жінці?