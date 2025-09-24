Цими парфумами пахнуть найшикарніші жінки: 5 ефектних ароматів
- Фахівці обрали кілька мигдалевих ароматів, які ідеально підходять для осінньо-зимової пори, серед них Parfums de Marly Valaya Exclusif та Givenchy L'Interdit.
- Інші популярні аромати включають Dior Hypnotic Poison, Amouage Love Delight, Kilian Love Don’t Be Shy та Tom Ford Café Rose.
Серед всього асортименту парфумів, саме мигдальні аромати мають вражаючий запах. Впродовж року саме ними найчастіше хотіли гарно пахнути жінки.
Мигдалеві парфуми мають досить цікавий запах, який нагадує марципанові цукерки, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Фахівці обрали кілька ароматів, які ідеально підходять на осінньо-зимову пору.
Які парфуми люблять шикарні жінки?
Parfums de Marly Valaya Exclusif
Парфум пахне як мигдальний круасан із нотками букета білих квітів у кімнаті. У цьому ідеальному ароматі поєднується мигдаль, бергамот, мандарин, квітка апельсина, сандалове дерево, амброксан й ваніль.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Новий парфум колекції L'Interdit від Givenchy є найінтенсивнішим. Флакон наповнений фруктовим та квітковим ароматом в перемішку з мигдалем. Він розкривається на шкірі та ідеально підходить для вечора чи побачення. У композицію входить запах груші, цвіт апельсина, тубероза, жасмин, мімоза, пачулі й ветивер.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Dior Hypnotic Poison
Парфум зібрав у собі всю найкращу композицію. Запах розкривається дозою ладану, горіхового мигдалю, білих та жовтих квітів, які доповнює лакриця, жасмин, цвіт апельсина й боби тонка.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Amouage Love Delight
Парфум більше схиляється до квіткових, ніж гурманських нот. Він не надто солодкий, а ваніль та какао надать певну легкість аромату. До ключових нот входить імбир, мандарин, рожева вода, кориця, геліотроп, жасмин, троянда, ваніль, мигдаль та какао.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Які аромати підійдуть кожній жінці?
- Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.
- Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.
