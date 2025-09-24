Этими духами пахнут самые шикарные женщины: 5 лучших ароматов
- Специалисты выбрали несколько миндальных ароматов, которые идеально подходят для осенне-зимней поры, среди них Parfums de Marly Valaya Exclusif и Givenchy L'Interdit.
- Другие популярные ароматы включают Dior Hypnotic Poison, Amouage Love Delight, Kilian Love Don't Be Shy и Tom Ford Café Rose.
Среди всего ассортимента духов, именно миндальные ароматы имеют впечатляющий запах. В течение года именно ими чаще всего хотели хорошо пахнуть женщины.
Миндальные духи имеют довольно интересный запах, который напоминает марципановые конфеты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Специалисты выбрали несколько ароматов, которые идеально подходят на осенне-зимнюю пору.
Какие духи любят шикарные женщины?
Parfums de Marly Valaya Exclusif
Парфюм пахнет как миндальный круассан с нотками букета белых цветов в комнате. В этом идеальном аромате сочетается миндаль, бергамот, мандарин, цветок апельсина, сандаловое дерево, амброксан и ваниль.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Новый парфюм коллекции L'Interdit от Givenchy является самым интенсивным. Флакон наполнен фруктовым и цветочным ароматом в перемешку с миндалем. Он раскрывается на коже и идеально подходит для вечера или свидания. В композицию входит запах груши, цвет апельсина, тубероза, жасмин, мимоза, пачули и ветивер.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Dior Hypnotic Poison
Парфюм собрал в себе всю лучшую композицию. Запах раскрывается дозой ладана, орехового миндаля, белых и желтых цветов, которые дополняет лакрица, жасмин, цвет апельсина и бобы тонка.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Amouage Love Delight
Парфюм больше склоняется к цветочным, чем гурманским нотам. Он не слишком сладкий, а ваниль и какао придадут определенную легкость аромату. К ключевым нотам входит имбирь, мандарин, розовая вода, корица, гелиотроп, жасмин, роза, ваниль, миндаль и какао.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
- Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
- Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.
