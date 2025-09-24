Среди всего ассортимента духов, именно миндальные ароматы имеют впечатляющий запах. В течение года именно ими чаще всего хотели хорошо пахнуть женщины.

Миндальные духи имеют довольно интересный запах, который напоминает марципановые конфеты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Специалисты выбрали несколько ароматов, которые идеально подходят на осенне-зимнюю пору.

Читайте также Лучшие духи осени: 5 ароматов, которые уже стали легендарными

Какие духи любят шикарные женщины?

Parfums de Marly Valaya Exclusif

Парфюм пахнет как миндальный круассан с нотками букета белых цветов в комнате. В этом идеальном аромате сочетается миндаль, бергамот, мандарин, цветок апельсина, сандаловое дерево, амброксан и ваниль.



Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Новый парфюм коллекции L'Interdit от Givenchy является самым интенсивным. Флакон наполнен фруктовым и цветочным ароматом в перемешку с миндалем. Он раскрывается на коже и идеально подходит для вечера или свидания. В композицию входит запах груши, цвет апельсина, тубероза, жасмин, мимоза, пачули и ветивер.



Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest

Dior Hypnotic Poison

Парфюм собрал в себе всю лучшую композицию. Запах раскрывается дозой ладана, орехового миндаля, белых и желтых цветов, которые дополняет лакрица, жасмин, цвет апельсина и бобы тонка.



Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest

Amouage Love Delight

Парфюм больше склоняется к цветочным, чем гурманским нотам. Он не слишком сладкий, а ваниль и какао придадут определенную легкость аромату. К ключевым нотам входит имбирь, мандарин, розовая вода, корица, гелиотроп, жасмин, роза, ваниль, миндаль и какао.



Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest

Какие ароматы подойдут каждой женщине?