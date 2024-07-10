Зачаровують одним поглядом: блогерки створили неймовірну версію українського Asoka makeup

У травні цього року вірусним у мережі став індійський тренд Asoka makeup. Його підхопили користувачі з усього світу, й нині українські блогерки та візажистки вирішили переосмислити макіяж та зробити його в українському стилі.

До слова, такі відео збирають також чимало відео та вподобань. Одне з найпопулярніших перевтілень переглянули 6,6 мільйона разів, передає Lady 24.

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Український Asoka makeup

Українські блогерки вирішили переосмислити трендовий Asoka makeup й відтворити його в національному стилі. Започаткувала тренд на український Asoka makeup блогерка з мільйонною аудиторією @molchanovamua.

Вона взяла початок трендової індійської пісні San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai й об'єднала її з Go_A – Шум. Також блогерка створила макіяж в українському стилі, й не один.

До слова, відео цієї блогерки є одним з найпопулярніших – його переглянули понад 6,6 мільйона разів, а вподобало 918,5 тисяч користувачів.

Українська версія Asoka makeup: дивіться відео

Блогерка @molchanovamua надихнула й інших на цей тренд. Так, Дар'я Кардит також створила українську версію Asoka makeup. Дівчина у мережі поділилася, що на створення цих образів витратила понад 12 годин. До слова, це перевтілення переглянуло понад 615,4 тисячі користувачів.

Українська версія Asoka makeup: дивіться відео

@kardit_style Відео яке зайняло в мене 12 годин зйомка та монтаж Дуже хотіла повторити це відео скільки переходів нарахували? Дякую за натхнення та ідею @molchanovamua ♬ оригінальний звук - Дарья Кардит

Ще одна блогерка – @soulfully_alien – зробила третю версію перевтілення. Окрім того, замість популярної 3 роки тому пісні Go_A – Шум вона обрала трендову композицію Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан. Це відео також стало популярним, адже за кілька днів його переглянули майже 590 тисяч разів.

Третій варіант української версії Asoka makeup: дивіться відео

До слова, ефектне перевтілення прокоментувала й загадкова співачка Klavdia Petrivna. Вона відзначила, що робота блогерки – просто неймовірна.