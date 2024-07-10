К слову, такие видео собирают также немало видео и предпочтений. Одно из самых популярных перевоплощений просмотрели 6,6 миллионов раз, передает Lady 24.

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Украинский Asoka makeup

Украинские блогеры решили переосмыслить трендовый Asoka makeup и воспроизвести его в национальном стиле. Основала тренд на украинский Asoka makeup блогерша с миллионной аудиторией @molchanovamua.

Она взяла начало трендовой индийской песни San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai и объединила ее с Go_A – Шум. Также блогерша создала макияж в украинском стиле, и не один.

К слову, видео этого блогера является одним из самых популярных – его посмотрели более 6,6 миллиона раз, а полюбило 918,5 тысяч пользователей.

Украинская версия Asoka makeup: смотрите видео

Блогер @molchanovamua вдохновила и других на этот тренд. Так, Дарья Кардит также создала украинскую версию Asoka makeup. Девушка в сети поделилась, что на создание этих образов потратила более 12 часов. К слову, это перевоплощение просмотрело более 615,4 тысячи пользователей.

Украинская версия Asoka makeup: смотрите видео

Еще одна блогерка – @soulfully_alien – сделала третью версию перевоплощения. Кроме того, вместо популярной 3 года назад песни Go_A – Шум она выбрала трендовую композицию Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан. Это видео также стало популярным, ведь за несколько дней его просмотрели почти 590 тысяч раз.

Третий вариант украинской версии Asoka makeup: смотрите видео

К слову, эффектное перевоплощение прокомментировала и загадочная певица Klavdia Petrivna. Она отметила, что работа блогера – просто невероятная.